Belén, l’Isola dei Famosi e De Martino, la ricostruzione delle ore prima del malore: “Qualcosa non andava”
Stando alle ultime indiscrezioni il ricovero della showgirl argentina sarebbe arrivato dopo il ‘no’ di Mediaset per il reality: come (e con chi) sta ora
Scampato pericolo per Belén Rodríguez. Lo scorso martedì la showgirl argentina è infatti tornata a casa e proprio nel suo appartamento in zona Brera si sta ‘riprendendo’ dopo il malore che l’ha costretta al ricovero in ospedale. Stando alle ultime indiscrezioni, dietro il pauroso episodio ci sarebbe di più: pare infatti che la conduttrice stesse vivendo un periodo particolarmente difficile dal punto di vista personale e professionale, forse legato all’accordo saltato con Mediaset per L’Isola dei Famosi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Belén Rodríguez, il ‘no’ di Mediaset per L’Isola dei Famosi e il periodo nero
Secondo alcune ricostruzioni – come anticipato – dietro l’improvviso malore che ha colpito Belén Rodríguez lo scorso lunedì si ‘nasconderebbe’ molto di più. "Tutto parte dall’ultima chiacchierata di Belén con Mediaset" ha svelato Gabriele Parpiglia: "In quell’incontro, organizzato per chiudere il contratto con la rete per L’Isola dei Famosi, oggi destinata a Selvaggia Lucarelli, c’è stato un ‘momento’ che ha portato l’azienda a fare un passo indietro". Stando al retroscena lanciato dal giornalista e autore tv sarebbe stato proprio il ‘no’ di Mediaset a Belén (arrivato solo successivamente via telefono) a scatenare la reazione della conduttrice. "Durante l’incontro non c’è stato però il "no" definitivo. Ci sono state ore convulse, giorni di riflessione fino alla telefonata che ha fatto scattare il caos. Poi, in ordine sono susseguiti gli incidenti (quattro)". La showgirl sembrava essere destinata alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, poi sono salite le quotazioni di Selvaggia Lucarelli (che potrebbe essere sostituita da Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle).
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Come sta ora Belén Rodríguez: chi c’è al suo fianco. Il ruolo di Stefano De Martino (e il silenzio di Cecilia)
Ma come sta ora Belén Rodríguez? La showgirl – come detto – è stata dimessa dall’ospedale Policlino di Milano nella giornata di martedì ed è tornata a casa nel suo appartamento in Zona Brera, in centro a Milano. Accanto a lei in queste ore di convalescenza ci sarebbe Patrizia Griffini, la ‘petineuse’. A rivelarlo è ancora una volta Gabriele Parpiglia, che però aggiunge: "Attorno a lei, il vuoto". Sarebbe dunque solo l’amica a essere piombata in soccorso di Belén; nessun segnale da parte di Cecilia Rodríguez, nonostante le due si siano riconciliate dopo i rapporti tesissimi degli ultimi tempi. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono invece arrivati a Milano per prendersi cura dei rispettivi figli (Santiago e Luna Mari) e lasciare l’ex moglie a riprendersi con calma a casa da sola.
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