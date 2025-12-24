Belen Rodriguez senza filtri: “Vorrei amare serenamente”. Poi lo sfogo amaro: “Non è giusto” Belen Rodriguez si è confessata ai microfoni del settimanale 'Chi' facendo il punto sulla sua situazione sentimentale, pronta a ripartire su basi diverse rispetto al passato

Belen Rodriguez è certamente da tempo uno dei personaggi maggiormente al centro dell’attenzione di media e curiosi, non solo per quello che fa in Tv, ma anche inevitabilmente per le novità che riguardano la sua vita privata. A fare notizia non è solo un eventuale nuovo fidanzato al suo fianco, ma anche semplicemente qualcosa di diverso che decide di fare nel tempo libero, ma che può permettere di scoprire eventuali novità che possono riguardarla.

Nell’ultimo periodo l’argentina ha provato a stare più in disparte dal gossip, ma paradossalmente questo fa ancora più notizia. Ora è lei stessa a parlare e a dire apertamente come si sente, senza filtri di alcun tipo.

La confessione di Belen Rodriguez tra presente e futuro

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è stata certamente caratterizzata da tanti alti e bassi, tra passioni impetuose, come quella per l’ex marito Stefano De Martino con cui ha vissuto continui addii e rappacificazioni, per poi nel mezzo decidere di avere una bambina da Antonino Spinalbese pochi mesi dopo averlo conosciuto. Il rapporto con l’hairstylist non ha avuto una grande durata, ma ora sembra che almeno tra i due sia tornato il sereno, come è giusto che possa accadere tra due genitori.

L’argentina non ha nascosto di avere affrontato momenti difficili, compresa una fase in cui ha conosciuto da vicino la depressione, ma ora sta provando a ripartire, concentrandosi soprattutto su se stessa. "Capisco che la gente voglia sapere, ma ci sono stati momenti nei quali avrei voluto essere lasciata sola – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Chi’ -. Ma sono anche obiettiva: dal gossip ho avuto tanto e ho dato tanto. Non ho imparato a farmi una corazza, quando esce qualcosa contro di me subisco perché non credo sia giusto essere presa di mira".

Il gossip, insomma, può rivelarsi un’arma a doppio taglio, avere visibilità può fare piacere, ma allo stesso tempo impedisce di avere la privacy che tutti vorremmo: "Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni o le aspettative di prima".

Ora che ha 41 anni Belen Rodriguez vorrebbe davvero ritrovare quella serenità che ha perso nel corso del tempo, meglio ancora se con un uomo al suo fianco, ma non dovrà essere un semplice "tappabuchi" come accaduto in passato. "In questi ultimi anni le storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare sola e ho riempito determinati vuoti. Oggi sono cambiate le premesse. Ho imparato a vivere i momenti di solitudine, ho i miei figli che mi fanno sentire amata". Non resta che attendere per capire se il nuovo anno le regalerà davvero un amore importante da cui ripartire, che la faccia sentire realizzata e felice.

