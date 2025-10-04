Belen Rodriguez incanta Ballando con le Stelle: cosa farà la Ballerina per una notte
La showgirl argentina torna in Rai e lo fa alla grande sulla pista del talent show di Milly Carlucci: cosa vedremo.
Belen Rodriguez è pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle. L’annuncio ufficiale è avvenuto tramite Milly Carlucci, conduttrice e ideatrice del programma, durante la conferenza stampa del cast per la presentazione della ventesima edizione dello show, partita sabato 27 settembre 2025 su Rai 1.
Belen sarà ballerina per una notte nella seconda puntata, prevista per sabato 4 ottobre, e sicuramente avrà tutti gli occhi del pubblico italiano addosso, visto che era assente dalla Rai da tempo e il suo ritorno, anche se per una singola puntata, è molto atteso. Tutti i dettagli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le Stelle, arriva Belen: il colpaccio di Milly Carlucci (che frenerà De Martino)
La conduttrice ha annunciato in conferenza stampa il ritorno dell'argentina sulla re...
Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera
La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina...
Barbara D’Urso a Ballando, subito show: la verità sul maxi-cachet e prima 'botta' a Selvaggia Lucarelli
L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avv...
Ballando con le Stelle, pagelle: Fialdini strepitosa (9), D'Urso attacca con grazia (7), Lucarelli e Mariotto esagerano (0)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova edizione del dance s...
Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto gelido sul ‘caso’ Marcella Bella: “Quante stupidaggini”
Il giudice dello show di Milly Carlucci ha risposto alla senatrice di Fratelli d’Ita...
Ballando con le Stelle, parte la nuova scintillante edizione: i maestri, le coppie e tutte le novità
Motori più che accesi per la ventesima edizione del dancing show e quest'anno ne ved...
Ballando con le Stelle: Martina Colombari è ufficiale, Belén quasi. Svolta doppia nel cast
Milly Carlucci ha annunciato l’ottava concorrente ufficiale della nuova edizione del...
Francesca Fialdini, debutto chic a Ballando con le stelle: il blazer giallo lascia senza parole
Manca sempre meno all’inizio dello show di ballo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci...