Belen Rodriguez incanta Ballando con le Stelle: cosa farà la Ballerina per una notte

La showgirl argentina torna in Rai e lo fa alla grande sulla pista del talent show di Milly Carlucci: cosa vedremo.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Belen Rodriguez è pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle. L’annuncio ufficiale è avvenuto tramite Milly Carlucci, conduttrice e ideatrice del programma, durante la conferenza stampa del cast per la presentazione della ventesima edizione dello show, partita sabato 27 settembre 2025 su Rai 1.

Belen sarà ballerina per una notte nella seconda puntata, prevista per sabato 4 ottobre, e sicuramente avrà tutti gli occhi del pubblico italiano addosso, visto che era assente dalla Rai da tempo e il suo ritorno, anche se per una singola puntata, è molto atteso. Tutti i dettagli nel Video!

Personaggi

Erica Martinelli

Erica Martinelli
Simona Ventura

Simona Ventura
Paolo Belli

Paolo Belli
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

Programmi

