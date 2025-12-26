Belen, Jenny Urtis spara a zero su di lei: "Ecco cosa si è rifatta”, la lista infinita di correzioni
Genny Urtis svela i segreti estetici di Belen: dal naso agli zigomi, ecco tutti i ritocchi che, secondo la chirurga estetica, avrebbero trasformato la showgirl.
La conosciamo perché, oltre ad essere un volto noto della tv, è anche una chirurga estetica ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Genny Urtis, che da anni cura l’aspetto di molti personaggi famosi che si affidano a lei, di recente è tornata a parlare di Belen Rodriguez, la quale è stata ospite nella prima puntata della nuova stagione di Belve, il famoso talk show condotto da Francesca Fagnani. Ma cosa avrà mai detto Urtis sulla showgirl argentina? A quanto pare, avrebbe fatto una lista delle cose che l’ex moglie di Stefano De Martino si sarebbe rifatta. Scopriamo tutti i dettagli.
Belen finisce nel mirino di Genny Urtis: ecco a quali correzioni si sarebbe sottoposta
Belen è finita di nuovo sotto i riflettori. Questa volta, è stata protagonista della nuova puntata di Bisturi Fatale, il format Instagram di Genny Urtis che analizza il profilo estetico dei personaggi famosi e i loro eventuali trattamenti estetici. Dopo aver parlato di Gianni Sperti, Michele Morrone e Tony Effe, Genny ha detto a proposito di Belen: "Oggi parliamo di una showgirl, cantante, insomma le ha provate tutte, Belen Rodriguez. Ovviamente con lei il gossip non va mai in vacanza. Questa estate ha fatto parlare di sé per via del presunto flirt con Olly." Poi ha proseguito: "Il suo look invece rimane scolpito, negli anni abbiamo visto che ci sono stati dei cambiamenti per esempio nel naso che sembra più assottigliato, lo zigomo è sempre stato bello rimpolpato, le labbra le avrà rimpolpate, idratate in qualche modo. Poi ha un seno bellissimo, una taglia bellissima, lei è molto magra con questo seno molto prosperoso. Pure i glutei erano più schiacciati, adesso ha dei bei glutei. Lei va sempre in palestra, può darsi che un piccolo aiuto c’è stato. Belen è una che si cura dal punto di vista estetico, non ne ha mai fatto mistero". Insomma, stando a quanto riferito dalla chirurga estetica Genny Urtis, queste sarebbero tutte le cose che la showgirl avrebbe ‘corretto’. Tuttavia, specifichiamo che si tratta di considerazioni della Urtis e che non c’è una conferma ufficiale da parte di Belen e dei trattamenti estetici a cui si sarebbe sottoposta in questi anni (qualora lo avesse effettivamente fatto).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il momento difficile di Belen Rodriguez
Nell’ultimo periodo, Belen Roriguez ha fatto un po’ preoccupare i fan. La sua vita sentimentale è stata turbolenta, segnata da relazioni intense e brevi, come quella con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Nonostante le difficoltà e un periodo di depressione, oggi si concentra su sé stessa e sulla serenità dei suoi figli. A 41 anni, desidera trovare un amore stabile e autentico, senza ripetere gli errori del passato.
Potrebbe interessarti anche
Genny Urtis, la vita privata: un nuovo fidanzato, le nozze con Corona, l'intervento al seno e il cambio di sesso
Ospite a Belve, la chirurga dei vip ha raccontato diversi aneddoti e parlato del suo...
Belve (18 novembre): quattro ospiti, ‘corna’ e Diletta Leotta tirata in ballo da Urtis. Cosa vedremo stasera
Torna l’iconico show di Francesca Fagnani che anche questa sera intervisterà quattro...
Belen a St. Moritz, glamour con imprevisto: il video dello scivolone fa il giro del web (e lei sbotta)
Piccolo imprevisto per Belen Rodriguez in vacanza a St. Moritz: “Mi ha lasciata così...
Belve, pagelle: Maria De Filippi a catechismo (9), Malgioglio si emoziona (8), Eva Herzigova grande flop (5)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di martedì 18 novembre del programma ...
Belen torna a parlare dopo Belve: "Chi non ha dato uno schiaffettino", è polemica
La showgirl ha parlato di nuovo del suo carattere impulsivo ma sui social hanno nota...
Genny Urtis, incidente da paura in Sardegna: auto distrutta, come sta la chirurga dei vip
Giacomo ‘Genny’ Urtis è stata coinvolta in un incidente sulla provinciale 73, nelle ...
Belen Rodriguez allarma i fan, possibile trasferimento all'estero e frecciata a De Martino: "Meglio l'albero di Natale"
Belen in bilico tra Italia e Argentina: un momento di pausa per ritrovare serenità t...
Belen Rodriguez senza filtri: “Vorrei amare serenamente”. Poi lo sfogo amaro: “Non è giusto”
Belen Rodriguez si è confessata ai microfoni del settimanale 'Chi' facendo il punto ...