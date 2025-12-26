Belen, Jenny Urtis spara a zero su di lei: "Ecco cosa si è rifatta”, la lista infinita di correzioni Genny Urtis svela i segreti estetici di Belen: dal naso agli zigomi, ecco tutti i ritocchi che, secondo la chirurga estetica, avrebbero trasformato la showgirl.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

La conosciamo perché, oltre ad essere un volto noto della tv, è anche una chirurga estetica ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Genny Urtis, che da anni cura l’aspetto di molti personaggi famosi che si affidano a lei, di recente è tornata a parlare di Belen Rodriguez, la quale è stata ospite nella prima puntata della nuova stagione di Belve, il famoso talk show condotto da Francesca Fagnani. Ma cosa avrà mai detto Urtis sulla showgirl argentina? A quanto pare, avrebbe fatto una lista delle cose che l’ex moglie di Stefano De Martino si sarebbe rifatta. Scopriamo tutti i dettagli.

Belen finisce nel mirino di Genny Urtis: ecco a quali correzioni si sarebbe sottoposta

Belen è finita di nuovo sotto i riflettori. Questa volta, è stata protagonista della nuova puntata di Bisturi Fatale, il format Instagram di Genny Urtis che analizza il profilo estetico dei personaggi famosi e i loro eventuali trattamenti estetici. Dopo aver parlato di Gianni Sperti, Michele Morrone e Tony Effe, Genny ha detto a proposito di Belen: "Oggi parliamo di una showgirl, cantante, insomma le ha provate tutte, Belen Rodriguez. Ovviamente con lei il gossip non va mai in vacanza. Questa estate ha fatto parlare di sé per via del presunto flirt con Olly." Poi ha proseguito: "Il suo look invece rimane scolpito, negli anni abbiamo visto che ci sono stati dei cambiamenti per esempio nel naso che sembra più assottigliato, lo zigomo è sempre stato bello rimpolpato, le labbra le avrà rimpolpate, idratate in qualche modo. Poi ha un seno bellissimo, una taglia bellissima, lei è molto magra con questo seno molto prosperoso. Pure i glutei erano più schiacciati, adesso ha dei bei glutei. Lei va sempre in palestra, può darsi che un piccolo aiuto c’è stato. Belen è una che si cura dal punto di vista estetico, non ne ha mai fatto mistero". Insomma, stando a quanto riferito dalla chirurga estetica Genny Urtis, queste sarebbero tutte le cose che la showgirl avrebbe ‘corretto’. Tuttavia, specifichiamo che si tratta di considerazioni della Urtis e che non c’è una conferma ufficiale da parte di Belen e dei trattamenti estetici a cui si sarebbe sottoposta in questi anni (qualora lo avesse effettivamente fatto).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il momento difficile di Belen Rodriguez

Nell’ultimo periodo, Belen Roriguez ha fatto un po’ preoccupare i fan. La sua vita sentimentale è stata turbolenta, segnata da relazioni intense e brevi, come quella con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Nonostante le difficoltà e un periodo di depressione, oggi si concentra su sé stessa e sulla serenità dei suoi figli. A 41 anni, desidera trovare un amore stabile e autentico, senza ripetere gli errori del passato.

Potrebbe interessarti anche