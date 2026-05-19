"Belen ha un nuovo fidanzato”, chi è il misterioso Gaetano: il rumors sull’ultimo flirt dell’argentina Una serata milanese e un nome nuovo nel gossip: si parla di un possibile avvicinamento tra Belen Rodríguez e un uomo chiamato Gaetano.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Belen Rodríguez torna al centro dell’attenzione mediatica dopo una serata trascorsa a Milano che avrebbe riacceso le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. A far parlare sarebbe un’uscita nel noto locale Yacout, dove la showgirl è stata vista trascorrere la serata tra musica e amici. Proprio in quell’occasione, secondo alcune voci circolate online, accanto a lei sarebbe stato notato un uomo identificato come "Gaetano". Nessuna conferma ufficiale, né elementi concreti che possano chiarire la natura del rapporto, ma il nome è bastato per far ripartire il gossip.

Belen, la serata a Milano e il rumors sul nuovo fidanzato Gaetano

La serata al locale Yacout di Milano avrebbe riportato sotto i riflettori Belen Rodríguez, protagonista di un momento di svago nella movida milanese.

In alcune immagini circolate sui social, la showgirl appare mentre balla e si gode la serata in un contesto informale e leggero. È proprio in questo contesto che si sarebbe diffusa l’indiscrezione della presenza di un uomo, lanciata da una segnalazione arrivata all’influencer gossip Deianira Marzano, indicato come "Gaetano". La notizia, rilanciata da ambienti di gossip e ripresa da diversi sito, non trova al momento alcun riscontro ufficiale e rimane dunque nel campo delle ipotesi. Il nome si inserisce in un flusso costante di rumors che negli ultimi mesi hanno accompagnato la vita sentimentale della showgirl, spesso senza conferme dirette. Il silenzio della diretta interessata, come accaduto in altre occasioni, ha contribuito a mantenere alto il livello di attenzione e curiosità attorno alla vicenda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belen tra gossip e L’Isola dei famosi 2026

Il presunto "caso Gaetano" si aggiunge a una lunga serie di accostamenti che hanno coinvolto Belen Rodríguez negli ultimi mesi. Tra le voci circolati in precedenza figurano quello relativi a un ritorno di fiamma con Stefano De Martino e un flirt con il cantante Olly, per il quale si era parlato di una frequentazione breve e mai confermata. Inoltre, nei giorni scorsi si era parlato anche di una ipotetica relazione con Vittorio Brumotti, ex inviato di Striscia la Notizia. Di recente, la stessa Belen Rodríguez ha ribadito pubblicamente di essere single da circa due anni e di non essere alla ricerca di una relazione. Una dichiarazione che si inserisce nel racconto più ampio della sua vita privata, oggi fortemente legata ai figli Santiago e Luna Marì e alla dimensione familiare.

Parallelamente, sul piano professionale, si moltiplicano le indiscrezioni su un possibile nuovo incarico televisivo importante, che la vedrebbe al centro di un grande reality, L’isola dei Famosi, in arrivo nei prossimi mesi. Un ritorno in prima linea che confermerebbe la sua centralità nel panorama televisivo italiano. Intanto, sul fronte gossip, il nome di Gaetano resta solo un’ipotesi, in attesa di eventuali conferme o smentite.

Potrebbe interessarti anche