Belen Rodriguez, gelo con Gaetano Fidanzati: “Chi sparisce, perde spazio”. Poi il gesto nei confronti di Stefano De Martino La showgirl e conduttrice rompe il silenzio con un duro sfogo su Instagram e smette di seguire Fidanzati, De Martino e Diletta Leotta: cosa sta succedendo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il capitolo tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati potrebbe essere arrivato davvero ai titoli di coda. Dopo settimane segnate da avvicinamenti, distanze e indiscrezioni, un nuovo gesto social della conduttrice sembra cambiare ancora una volta lo scenario. Belen ha infatti condiviso parole molto dure sul tema della presenza nei momenti difficili, mentre poco dopo è arrivato un gesto che non è passato inosservato ai suoi follower. Un nuovo unfollow, accompagnato da altre due mosse sui social. Cosa sarà successo? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez e lo sfogo sui social: è rottura con Gaetano Fidanzati?

Potrebbe essere finita, questa volta, la storia tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati. I due erano apparsi già in crisi, di recente, ma poi è arrivata la smentita che lasciava intendere un ritorno della quiete. Ma nelle scorse ore, a far pensare a una rottura definitiva è stato anche un messaggio pubblicato dalla stessa Belen, nel quale parla dell’importanza di avere accanto persone capaci di affrontare insieme i momenti più difficili: "La mia stima si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero. Chi sparisce al primo segno di difficoltà, perde spazio nella mia vita. Le parole gonfiate le porta via il vento. Chi ha coraggio non promette, resta. Non consola, si siede nel fango con te finché non trovi la forza di rialzarti". Un pensiero che molti hanno interpretato come un riferimento alla recente rottura. Nelle stesse ore Belen ha smesso di seguire anche Stefano De Martino e Diletta Leotta su Instagram, senza spiegare le ragioni della scelta.

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Belen e Gaetano Fidanzati, pochi giorni fa la smentita della crisi

Come dicevamo, la storia Instagram di Belen è arrivata a pochi giorni dalla recente smentita di Fidanzati, sulla possibile crisi tra i due. Lo stesso personal trainer, ha risposto a una follower che lo invitava a ripensare alla situazione. Un’altra utente ha difeso Belen, sostenendo che il suo comportamento dimostrasse quanto tenga a Gaetano. Lui ha risposto: "Il tempo darà tutte le risposte, non è finito nulla, infatti".

Le voci sulla crisi erano nate durante il soggiorno di Belen in Sardegna, dove sarebbe stata senza Gaetano, rimasto a Forte dei Marmi. Ad alimentare il gossip erano state alcune foto della showgirl a Porto Rafael insieme a un ragazzo misterioso, a quanto pare un semplice amico. Belen ha però respinto le ricostruzioni sulla crisi, spiegando anche quanto sia difficile per chi le sta accanto gestire la costante attenzione mediatica: "Chi sceglie di stare al mio fianco deve avere gli attributi per capire, ponderare e accettare. Altrimenti con me non puoi stare". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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