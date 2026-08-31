Belen e Gaetano Fidanzati di nuovo insieme, colpo di scena: “Basta andare, io e te”. Poi lo sfogo amaro (con Arisa): “Ho pianto a lungo” Dopo le voci di crisi e i giorni di distanza, Belen torna a mostrare Gaetano Fidanzati sui social tra messaggi romantici, complicità e momenti insieme.

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Altro che rottura. Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sono di nuovo insieme. A riaccendere la storia è stata proprio Belen, che domenica 30 agosto ha riempito le sue Instagram Stories di indizi, immagini e messaggi che raccontano un ritorno di fiamma improvviso con il 35enne personal trainer dopo le tensioni delle ultime settimane.

Belen Rodriguez ‘cucciola’: "Sarà perché è arrivato lui"

Il primo segnale arriva al mattino. Belen pubblica una scena di Paura d’amare, il film con Al Pacino e Michelle Pfeiffer, accompagnandola con una frase tutt’altro che casuale: "Oggi piu cucciola del solito, sarà perché arrivato lui". Nel video, durante una lite, il protagonista ritrova lucidità e dice alla donna che ama: "Io amo te. Mi si ferma il cuore ogni volta che ti vedo". Un riferimento che, a ben vedere, sembra proprio riferito alla burrasca vissuta dai due nelle scorse settimane.

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Poco dopo Belen mostra Gaetano a bordo piscina mentre mangia un gelato, prendendolo in giro perché lui sostiene – bluffando – che si tratta di un gelato proteico fatto con le sue mani. Poi arriva una foto dei loro piedi vicini, con una frase ancora più esplicita:

"Basta andare, io e te. Complici in ogni orma"

Belen e Gaetano Fidanzati: dalla crisi al ritorno insieme

Stavolta, quindi, non ci sono stati scoop di riviste rosa o scatti rubati dai paparazzi. È semplicemente Belen a scegliere di mostrare nuovamente il personal trainer accanto a sé, annunciando implicitamente la ripartenza della loro storia d’amore. La loro estate aveva preso una piega diversa a Ferragosto. La showgirl argentina era in Sardegna, Gaetano lontano da lei e le indiscrezioni sulla crisi avevano iniziato a rincorrersi. Fidanzati aveva confermato che tra loro c’erano state discussioni e "questioni da chiarire", senza però parlare di una rottura definitiva. Poi, il 24 agosto, era arrivata una frase destinata a lasciare aperta una porta: "Il tempo darà tutte le risposte, non è finito nulla".

Una settimana dopo, quella porta sembra essersi riaperta davvero. Gaetano torna protagonista delle Stories di Belen: prima piscina e relax, poi un video insieme su una piccola macchina elettrica. Lui guida, lei filma e annuncia: "Andiamo a giocare a tennis". In un’altra clip Belen si appoggia alla sua spalla, lo guarda sorridendo e i due fanno il segno della V. Dopo la crisi di Ferragosto, il finale dell’estate regala quindi un inatteso e piacevole colpo di scena: Belen e Gaetano Fidanzati sono di nuovo una coppia. Un epilogo imprevisto, ma che aiuterà senz’altro l’argentina a ritrovare la serenità in vista dell’imminente inizio della nuova stagione lavorativa.

Belen Rodriguez, lo sfogo: "Ho avuto settimane difficili"

Il ritorno di Gaetano arriva dopo settimane complicate per Belen, che proprio domenica 30 agosto ha affidato a Instagram anche un messaggio molto personale. Nel video la showgirl canta la canzone ‘La notte’ di Arisa e accompagna le immagini con uno sfogo sulla pressione mediatica, sulle difficoltà vissute e sul dolore provocato dalle indiscrezioni sulla sua vita privata:

"Ho avuto settimane difficili. Non è facile essere bersagliata ogni giorno, se devo dirti la verità. Mi fa male, per quanto io provi a fare la tosta, non è sempre così, e oggi è una giornata di quelle, in cui mi sentirò fragile e delusa. Ognuno di noi ha i suoi demoni, ognuno le sue gioie. Ma non è giusto che qualcuno provi a farti del male per i propri interessi, non so come riescano a dormire la notte. Lo so, sono un personaggio pubblico, ma questo non dà il diritto a piccoli esseri umani di prendersi gioco della vita privata altrui. Oggi ho pianto, a lungo. Ma a loro cosa importa? Poi… mi sono asciugata le lacrime e ho provato a riflettere. Bisogna essere forti, in questo mondo. Grazie a Dio il mondo è pieno di gente in gamba, ma la maggior parte, ahimè, sono povere di spirito".

Belen prosegue poi con una riflessione più intima, ringraziando Arisa per averle dato, attraverso la musica, un modo per esprimere quello che sente e arrivando a parlare dei valori e dell’amore: "Non dico di essere perfetta, anzi, sbaglio spesso, e a volte non imparo nemmeno dai miei errori. Ma lotto ogni giorno per essere un poquito migliore. E per questo ringrazio Arisa, amica cara e persona buona, dal cuore gigante per avermi fatto venire voglia di cantare una canzone che sento nel profondo , che mi rappresenta.

E penso, prima di tutto, che i valori e i principi vengano prima di ogni cosa. Ma ancora prima di tutto questo, amalgamato, c’è l’amore. E quell’amore, dentro di me, continuerà. (Scusami Arisa, io gioco a cantare, perché mi libera) notte sognatori. Sempre vostra belėn". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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