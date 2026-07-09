Belen Rodriguez (finalmente) si sbottona, con Gaetano Fidanzati va a gonfie vele, ma c’è un problema: "Se mi arrabbio…" Belen Rodriguez racconta la nuova storia con Gaetano Fidanzati: tra vacanze, complicità e una promessa chiara al fidanzato.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Belen Rodriguez sembra aver ritrovato serenità accanto a Gaetano Fidanzati, il personal trainer con cui ha iniziato una nuova relazione sentimentale. Dopo mesi complicati, la showgirl argentina ha deciso di vivere questo amore senza nascondersi, condividendo sui social alcuni momenti della quotidianità insieme al compagno. Tra vacanze, allenamenti e sorrisi, la coppia appare sempre più affiatata. A chi le ha chiesto qualche dettaglio sul suo carattere e sulla relazione, Belen ha risposto con sincerità: "Sono molto dolce, ma gli ho detto di non farmi soffrire".

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati vivono l’amore alla luce del sole

Dopo un periodo particolarmente delicato della sua vita, Belen Rodriguez sembra attraversare una fase nuova, più tranquilla e positiva. La conduttrice e showgirl ha ufficializzato la relazione con Gaetano Fidanzati alla fine di giugno, pubblicando sui social un video in cui i due apparivano insieme, sorridenti e complici. Un gesto che ha confermato un legame che, fino a quel momento, era rimasto lontano dai riflettori. La coppia ora si sta godendo alcuni giorni di vacanza insieme e Belen ha scelto di raccontare ai suoi follower qualche frammento della loro quotidianità. Sul suo profilo Instagram sono comparsi scatti e video tra momenti di relax in spiaggia e sessioni di allenamento condivise, mostrando una complicità che non è passata inosservata ai fan.

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Molti utenti hanno notato una Belen più serena e sorridente rispetto ai mesi precedenti, segnati da alcune difficoltà personali e professionali, tra cui il ricovero in ospedale e la mancata partecipazione alla conduzione de "L’Isola dei Famosi". Proprio sotto uno dei suoi post, una follower le ha scritto un commento affettuoso sottolineando la sua dolcezza e il suo bisogno di amore. La risposta della showgirl ha mostrato un lato più intimo del suo carattere: "Chi non ha bisogno di amore mente. Sono molto dolce, ma se mi arrabbio…". Una frase che racconta una personalità passionale, capace di lasciarsi andare ai sentimenti ma anche di proteggere sé stessa.

La storia tra Belen e Gaetano Fidanzati nata grazie a Ignazio Moser

La relazione tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sarebbe iniziata diversi mesi fa, anche se inizialmente i due avrebbero preferito mantenere il rapporto lontano dall’attenzione mediatica. A far incontrare la coppia sarebbe stato Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen. Gaetano Fidanzati, originario della Sicilia ma residente a Milano dove lavora come professionista nel settore fitness, è riuscito a conquistare la showgirl con un rapporto costruito lontano dal clamore del gossip.

Quando un utente ha chiesto a Gaetano di non farla soffrire, Belen ha risposto ironicamente ma con un messaggio molto chiaro: "Gliel’ho appena detto". Una promessa che sembra racchiudere il suo nuovo modo di vivere l’amore: con dolcezza, ma anche con la volontà di essere rispettata e protetta.

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