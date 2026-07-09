Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Belen Rodriguez (finalmente) si sbottona, con Gaetano Fidanzati va a gonfie vele, ma c’è un problema: "Se mi arrabbio…"

Belen Rodriguez racconta la nuova storia con Gaetano Fidanzati: tra vacanze, complicità e una promessa chiara al fidanzato.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato serenità accanto a Gaetano Fidanzati, il personal trainer con cui ha iniziato una nuova relazione sentimentale. Dopo mesi complicati, la showgirl argentina ha deciso di vivere questo amore senza nascondersi, condividendo sui social alcuni momenti della quotidianità insieme al compagno. Tra vacanze, allenamenti e sorrisi, la coppia appare sempre più affiatata. A chi le ha chiesto qualche dettaglio sul suo carattere e sulla relazione, Belen ha risposto con sincerità: "Sono molto dolce, ma gli ho detto di non farmi soffrire".

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati vivono l’amore alla luce del sole

Dopo un periodo particolarmente delicato della sua vita, Belen Rodriguez sembra attraversare una fase nuova, più tranquilla e positiva. La conduttrice e showgirl ha ufficializzato la relazione con Gaetano Fidanzati alla fine di giugno, pubblicando sui social un video in cui i due apparivano insieme, sorridenti e complici. Un gesto che ha confermato un legame che, fino a quel momento, era rimasto lontano dai riflettori. La coppia ora si sta godendo alcuni giorni di vacanza insieme e Belen ha scelto di raccontare ai suoi follower qualche frammento della loro quotidianità. Sul suo profilo Instagram sono comparsi scatti e video tra momenti di relax in spiaggia e sessioni di allenamento condivise, mostrando una complicità che non è passata inosservata ai fan.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Molti utenti hanno notato una Belen più serena e sorridente rispetto ai mesi precedenti, segnati da alcune difficoltà personali e professionali, tra cui il ricovero in ospedale e la mancata partecipazione alla conduzione de "L’Isola dei Famosi". Proprio sotto uno dei suoi post, una follower le ha scritto un commento affettuoso sottolineando la sua dolcezza e il suo bisogno di amore. La risposta della showgirl ha mostrato un lato più intimo del suo carattere: "Chi non ha bisogno di amore mente. Sono molto dolce, ma se mi arrabbio…". Una frase che racconta una personalità passionale, capace di lasciarsi andare ai sentimenti ma anche di proteggere sé stessa.

La storia tra Belen e Gaetano Fidanzati nata grazie a Ignazio Moser

La relazione tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sarebbe iniziata diversi mesi fa, anche se inizialmente i due avrebbero preferito mantenere il rapporto lontano dall’attenzione mediatica. A far incontrare la coppia sarebbe stato Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen. Gaetano Fidanzati, originario della Sicilia ma residente a Milano dove lavora come professionista nel settore fitness, è riuscito a conquistare la showgirl con un rapporto costruito lontano dal clamore del gossip.

Quando un utente ha chiesto a Gaetano di non farla soffrire, Belen ha risposto ironicamente ma con un messaggio molto chiaro: "Gliel’ho appena detto". Una promessa che sembra racchiudere il suo nuovo modo di vivere l’amore: con dolcezza, ma anche con la volontà di essere rispettata e protetta.

Potrebbe interessarti anche

Belen

Belen sempre più vicina al personal trainer Gaetano, le foto insieme a Milano: chi è lui

La showgirl ancora al centro del gossip dopo alcune uscite con il personal trainer G...
Belen Rodriguez

"Belen ha un nuovo fidanzato”, chi è il misterioso Gaetano: il rumors sull’ultimo flirt dell’argentina

Una serata milanese e un nome nuovo nel gossip: si parla di un possibile avvicinamen...
Belén Rodríguez

Belén Rodríguez dimessa dall’ospedale dopo il ricovero: il sospiro di sollievo di Cecilia. Come sta

La showgirl argentina ha lasciato il Policlinico di Milano, dove era stata ricoverat...
Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez

Tu Si Que Vales, Elisabetta Canalis conferma Belen nel cast con un video backstage che fa impazzire tutti: "Lasciatemelo dire"

Un ritorno atteso da tempo per la showgirl argentina, che segna una nuova fase profe...
Belén Rodríguez

Belén, l’Isola dei Famosi e De Martino, la ricostruzione delle ore prima del malore: “Qualcosa non andava”

Stando alle ultime indiscrezioni il ricovero della showgirl argentina sarebbe arriva...
Sanremo 2027, Stefano De Martino diviso tra Belen Rodriguez e Herbert Ballerina: cosa c'è di vero tra indiscrezioni e smentite

Sanremo 2027, Stefano De Martino diviso tra Belen Rodriguez e Herbert Ballerina: cosa c'è di vero tra indiscrezioni e smentite

Stefano De Martino è già al lavoro sul Festival di Sanremo 2027 e non mancano indisc...
Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez, gli ex al suo fianco e il ruolo (fondamentale) di De Martino: “Non la lascia sola”  

Secondo le ultime indiscrezioni, l'argentina sarebbe circondata in questo momento da...
Belén Rodríguez

Malore Belén, interviene Valentina Persia: “Eravate incarogniti”, parole da applausi e accuse durissime

La comica ha preso le difese della showgirl argentina (con cui ha lavorato a Only Fu...
Belén Rodríguez

“Belén a Ballando con le Stelle”, la ‘vendetta’ contro Selvaggia Lucarelli che le ha soffiato l’Isola dei Famosi: l’indiscrezione

Stando agli ultimi rumor la showgirl argentina potrebbe sbarcare alla corte di Milly...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Patrizia Griffini

Patrizia Griffini
Megan Montaner

Megan Montaner
Sara Daniele

Sara Daniele
Rosario Monetti

Rosario Monetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963