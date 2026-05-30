Belén Rodriguez rompe il silenzio: la prima foto dopo lo spavento e il ricovero in ospedale. Come sta la showgirl

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Belén Rodriguez torna sui social dopo le notizie degli ultimi giorni. La showgirl argentina si è mostrata venerdì 29 maggio 2026 in una storia su Instagram dopo il ricovero, l’uscita dall’ospedale e lo spavento per le sue condizioni di salute. Con questo breve video rassicura tutti coloro che la seguono e che si sono preoccupati nelle ultime ore. Ecco come sta e cosa rischierebbe dopo i presunti eventi dello scorso 26 maggio 2026.

Belén Rodriguez torna sui social dopo il ricovero: come sta ora

Belén è tornata sui social. Dopo giorni di silenzio, la showgirl ha condiviso una breve clip nella serata di venerdì 29 maggio 2026. Un lieve sorriso, niente trucco e la sua camera da letto, con l’emoji di un cuore bianco che sembra dire a tutti quelli che la seguono: "Sto bene". Si tratta del primo segnale dopo essere uscita dall’ospedale a seguito dello spavento del 26 maggio. I vicini di casa l’hanno sentita urlare e lamentarsi tra le mura del suo appartamento in zona Brera. Hanno chiamato i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco che l’avrebbero sorpresa in "evidente stato di alterazione". Il motivo sarebbe la mancata conduzione dell’Isola dei Famosi su Canale 5, visto che all’ultimo Mediaset avrebbe deciso di affidare il programma a Selvaggia Lucarelli. Tale mossa avrebbe creato una reazione tanto forte in Belén che, subito dopo, si sarebbe messa in auto creando due incidenti sui quali la Polizia starebbe indagando.

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Belén Rodriguez e il rischio denuncia per omissione di soccorso

Il primo episodio sarebbe accaduto in zona Arco della Pace dove avrebbe urtato uno specchietto retrovisore senza fermarsi. Successivamente, sempre stando alle ultime indiscrezioni, in zona San Marco sarebbero stati coinvolti un auto e due scooter con tre persone. Se tali dinamiche implicassero davvero la mancata reazione di Belén, la showgirl rischierebbe davvero una denuncia per omissione di soccorso a seguito dello spavento in casa e il ricovero in ospedale. Nel frattempo, svariati volti del mondo della tv si sono stretti attorno a Belén chiedendo silenzio e rispetto in queste ore che, al di là di tutto, restano delicate per la showgirl e la sua famiglia. Tra le persone più vicine c’è Stefano De Martino, ex marito e padre del figlio Santiago, che avrebbe annullato le registrazioni di Affari Tuoi per stare al fianco di Belén e supportarla al meglio.

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