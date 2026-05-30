Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Belén Rodriguez rompe il silenzio: la prima foto dopo lo spavento e il ricovero in ospedale. Come sta la showgirl

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Belén Rodriguez torna sui social dopo le notizie degli ultimi giorni. La showgirl argentina si è mostrata venerdì 29 maggio 2026 in una storia su Instagram dopo il ricovero, l’uscita dall’ospedale e lo spavento per le sue condizioni di salute. Con questo breve video rassicura tutti coloro che la seguono e che si sono preoccupati nelle ultime ore. Ecco come sta e cosa rischierebbe dopo i presunti eventi dello scorso 26 maggio 2026.

Belén Rodriguez torna sui social dopo il ricovero: come sta ora

Belén è tornata sui social. Dopo giorni di silenzio, la showgirl ha condiviso una breve clip nella serata di venerdì 29 maggio 2026. Un lieve sorriso, niente trucco e la sua camera da letto, con l’emoji di un cuore bianco che sembra dire a tutti quelli che la seguono: "Sto bene". Si tratta del primo segnale dopo essere uscita dall’ospedale a seguito dello spavento del 26 maggio. I vicini di casa l’hanno sentita urlare e lamentarsi tra le mura del suo appartamento in zona Brera. Hanno chiamato i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco che l’avrebbero sorpresa in "evidente stato di alterazione". Il motivo sarebbe la mancata conduzione dell’Isola dei Famosi su Canale 5, visto che all’ultimo Mediaset avrebbe deciso di affidare il programma a Selvaggia Lucarelli. Tale mossa avrebbe creato una reazione tanto forte in Belén che, subito dopo, si sarebbe messa in auto creando due incidenti sui quali la Polizia starebbe indagando.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Belén Rodriguez e il rischio denuncia per omissione di soccorso

Il primo episodio sarebbe accaduto in zona Arco della Pace dove avrebbe urtato uno specchietto retrovisore senza fermarsi. Successivamente, sempre stando alle ultime indiscrezioni, in zona San Marco sarebbero stati coinvolti un auto e due scooter con tre persone. Se tali dinamiche implicassero davvero la mancata reazione di Belén, la showgirl rischierebbe davvero una denuncia per omissione di soccorso a seguito dello spavento in casa e il ricovero in ospedale. Nel frattempo, svariati volti del mondo della tv si sono stretti attorno a Belén chiedendo silenzio e rispetto in queste ore che, al di là di tutto, restano delicate per la showgirl e la sua famiglia. Tra le persone più vicine c’è Stefano De Martino, ex marito e padre del figlio Santiago, che avrebbe annullato le registrazioni di Affari Tuoi per stare al fianco di Belén e supportarla al meglio.

Potrebbe interessarti anche

Belén Rodríguez

Belén, il doppio incidente in macchina prima del malore: cosa è successo

Stando alle ultime indiscrezioni la showgirl argentina rischierebbe una denuncia per...
Belén Rodríguez

Belén, l’Isola dei Famosi e De Martino, la ricostruzione delle ore prima del malore: “Qualcosa non andava”

Stando alle ultime indiscrezioni il ricovero della showgirl argentina sarebbe arriva...
Belén Rodríguez

Malore Belén, interviene Valentina Persia: “Eravate incarogniti”, parole da applausi e accuse durissime

La comica ha preso le difese della showgirl argentina (con cui ha lavorato a Only Fu...
Belén Rodríguez

Belén Rodríguez dimessa dall’ospedale dopo il ricovero: il sospiro di sollievo di Cecilia. Come sta

La showgirl argentina ha lasciato il Policlinico di Milano, dove era stata ricoverat...
Belén Rodríguez

Belén Rodríguez in ospedale, Stefano De Martino stoppa Affari Tuoi. Il retroscena

Stando ai rumor prima delle dimissioni della showgirl argentina il conduttore di Aff...
Belen Rodriguez - Andrea Iannone

Belen in crisi, l'ex Andrea Iannone interviene e rassicura i fan sulle sue condizioni di salute: "La sento spesso, sta bene"

Un intervento per spegnere le voci e riportare serenità attorno alla showgirl dopo g...
Belen Rodriguez

Belen ricoverata in ospedale, urlava "Aiutatemi": l'allarme dei vicini e lo “Stato di alterazione psicofisica”

Dopo le urla provenienti dalla sua casa di Brera e il ricovero in ospedale, tornano ...
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, l’affetto dei vip dopo il ricovero: "Cosa ne sappiamo?". Da Mara Venier a Luxuria, cos’hanno detto

In tanti si sono fatti sentire pubblicamente dopo le ore concitate che hanno travolt...
Belen Rodriguez

Belen accetta l'Isola dei famosi: ”Conosco tutto". Poi svela: “Single da due anni, ma ieri sera ho visto Samurai Jay…”

Belen si racconta senza filtri nello studio di Antonella Clerici: tra vita privata, ...

Salute

Riattivazione del virus Varicella-Zoster

L'importanza della prevenzione nelle persone con diabete

LEGGI

Personaggi

Patrizia Griffini

Patrizia Griffini
Megan Montaner

Megan Montaner
Stefano De Martino a Belve

Stefano De Martino
Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963