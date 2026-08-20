Belen, la foto incinta fa esplodere il web (e lo confonde): “Non avevo messo in conto di piangere” La showgirl riapre l'album dei ricordi con uno scatto del pancione: pioggia di complimenti, ma sui social qualcuno pensa subito a un nuovo bebè

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Una foto, un pancione e il web che parte subito con le ipotesi. Belén Rodriguez ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae incinta e, nel giro di poche ore, l’immagine ha fatto pensare a molti follower che la showgirl argentina fosse in attesa di un altro figlio. Un’interpretazione comprensibile a un primo sguardo, ma completamente sbagliata. La fotografia, infatti, risale a cinque anni fa e la stessa Belén lo chiarisce nella didascalia. Nessun annuncio, dunque: soltanto un ricordo di un momento importante della sua vita che è bastato per riaccendere immediatamente l’attenzione dei social, sui quali i fan si sono scatenati tra complimenti e dubbi.

Belén, la foto con il pancione confonde i follower

A rendere particolare il post è proprio l’effetto sorpresa. Nella fotografia Belén appare con il pancione durante la gravidanza di Luna Marì, nata nel luglio 2021 dalla relazione con Antonino Spinalbese. Uno scatto del passato che, pubblicato oggi senza conoscere subito il contesto, può facilmente sembrare un’immagine attuale. Da qui l’equivoco: alcuni utenti hanno letto quella pancia come un possibile indizio di una nuova gravidanza. Ma non c’è nessun lieto annuncio da parte della showgirl. La data dello scatto è già contenuta nel racconto affidato da Belén al post, che riporta così indietro nel tempo a cinque anni fa. La fotografia appartiene quindi ai ricordi legati alla nascita della sua seconda figlia. Belén è infatti mamma anche di Santiago, avuto con Stefano De Martino, oltre che di Luna Marì. E mentre la foto riaccende per un attimo il gossip su una possibile gravidanza, sul fronte sentimentale di Belén nelle ultime ore sarebbe arrivata un’altra notizia: la showgirl si sarebbe separata da Gaetano Fidanzati, quello che era il suo nuovo compagno. Un’indiscrezione che aggiunge ulteriore curiosità attorno a queste ore movimentate per Belén, anche se al momento non è arrivata una conferma ufficiale da parte della showgirl.

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Belén fa impazzire il web: i commenti dei fan

Il post ha fatto subito il pieno di reazioni. Oltre 125mila like in poche ore e tantissimi commenti, soprattutto per celebrare la dolcezza dello scatto. "Che meraviglia questa foto", scrive un’utente, mentre un’altra scrive: "Non avevo messo in conto di piangere…un’ immagine di una Tenerezza Infinita…Ricordati di quanta Meraviglia c’è in Te". Non mancano nemmeno i complimenti alla showgirl: "La dolcezza e la bellezza… Una foto da incorniciare" e "Eri e tutt’ora sei stupenda". Ma tra un messaggio affettuoso e l’altro, qualcuno è caduto nell’equivoco del pancione: "Scusate ma è incinta Belen o sbaglio?", chiede un follower. E ancora: "Complimenti, ancora in stato interessante". C’è anche chi sembra aver intuito la confusione generale e domanda: "Quanti pensavano che era di ora?". Insomma, una vecchia foto della gravidanza di Luna Marì è bastata per riaccendere velocemente il gossip.

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