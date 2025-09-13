Belen Rodriguez è una dea su Prime Video: il film che non ti aspetti La modella argentina presta la propria voce a Diana, dea della caccia, nel film d'animazione diretto dal papà delle Winx al fianco di Luca Argentero

Quello del doppiaggio dei film d’animazione, in particolare per quelli destinati ai più piccoli, è un mondo che spesso apre le proprie porte a personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo. A volte si tratta di mere operazioni per attrarre più pubblico possibile sfruttando un grande nome. In altri, come quelli di Enrico Papi in Mulan e di Giampiero Magalli in Hercules, i vip chiamati in causa tirano fuori delle performance rimaste nella storia. Gladiatori di Roma, film del 2012 diretto da Iginio Straffi (il "papà" delle Winx) e che vanta nel proprio cast vocale Belen Rodriguez, purtroppo coincide col primo caso. Tra gli altri attori a dare la propria voce anche Luca Argentero e Laura Chiatti.

Di cosa parla la trama di Gladiatori di Roma con Belen Rodriguez in streaming su Prime Video

Il piccolo Timo (Argentero) rimane orfano durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Adottato dal generale romano Chirone, viene portato nella capitale imperiale. Lì si avvicina alla figlia del soldato, Lucilla (Chiatti), promessa al cattivissimo Cassius, nipote dell’imperatore. Ma quando la giovane deve partire per la Grecia, la sua vita diventa triste e monotona. Timo nel frattempo comincia a frequentare l’accademia per Gladiatori, ma senza troppo impegno. Preferisce passare le giornate coi suoi due amici Ciccius e Mauritius invece di seguire i duri allenamenti del patrigno. Quando però Lucilla torna dalla Grecia, Timo farà di tutto per diventare un gladiatore modello, anche affidarsi agli allenamenti estenuanti di Diana (Rodriguez), affascinante quanto severa personal trainer.

Un citazionismo spinto che manca di sostanza

Il target per Gladiatori di Roma è ovviamente quello dei giovanissimi, che troveranno pane per i loro denti grazie alle numerose gag buffe. Oltre quello, però, c’è davvero poco. La trama segue un canovaccio banale e scontato e l’animazione già all’epoca era decisamente arretrata rispetto ai grandi colossi dell’industria americana. Tantissime le citazioni, tra la zazzera bionda di Timo che richiama Azzurro di Shrek e i lineamenti di Circe che sono i medesimi della maga Yubaba de La città incantata di Hayao Miyazaki.

Discreta la prova vocale di Belén Rodriguez, che in Gladiatori di Roma dà la voce a Diana, dea delle selve e della caccia che acconsentirà ad allenare Timo, trasformandolo in un vero gladiatore.

Dove vedere Gladiatori di Roma in streaming

Se volete recuperare Gladiatori di Roma in streaming, con la voce di Belén Rodriguez nei panni della dea Diana, vi basterà abbonarvi a Infinity Selection per vederlo nel catalogo di su Prime Video.

