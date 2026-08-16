Belen Rodriguez, Ferragosto con un uomo misterioso, chi è Federico Consolandi: "Nel mio cuore da più di vent'anni". Ma Gaetano Fidanzati non c'è La showgirl argentina ha trascorso qualche giorno in Costa Smeralda in barca con amici, insieme a lei non c'era il compagno ma un altro uomo che ha destato subito molta curiosità: ecco cosa sappiamo di lui

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Barca a vela, mare cristallino e la solita immancabile scia di indiscrezioni che accompagna ogni spostamento di Belen Rodriguez. La settimana di Ferragosto della showgirl argentina, trascorsa in barca tra le calette della Costa Smeralda, ha subito fatto scattare i radar della cronaca rosa per un’assenza e una presenza contemporanee. Da un lato il compagno Gaetano Fidanzati, avvistato a Forte dei Marmi nei giorni in cui Belen, con l’amica Patrizia Griffini sbarcava in Sardegna; dall’altro un volto nuovo ai taccuini del gossip ma ben noto a Milano, l’imprenditore e architetto Federico Consolandi.

Belen e Federico Consolandi, molto più di un nuovo flirt

È bastata una sequenza di scatti a bordo della barca su cui Belen sta trascorrendo qualche giorno (mentre i due figli, Luna Marì e Santiago sono con i rispettivi padri, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino), per scatenare i rumor su un presunto nuovissimo flirt estivo. La realtà delle cose, tuttavia, racconta una storia ben diversa, che nulla ha a che fare con la classica fuga romantica sotto il sole d’agosto. Anche perché, Belen, un nuovo amore già ce l’ha ed è il personal trainer siciliano.

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Chi è Federico Consolandi e il bellissimo rapporto con Belen

Ma chi è Federico Consolandi, l’uomo con cui l’argentina ha trascorso il Ferragosto, e qual è il rapporto con Belen?

Nato nel 1966, figura stimata nel panorama dell’architettura e del real estate milanese, Federico Consolandi condivide con la conduttrice un’amicizia solida e datata. Fu proprio lui, anni fa, a curare la vendita della residenza milanese della showgirl, affiancandola passo dopo passo nella scelta degli arredi, delle finiture e dei colori. Un’intesa professionale trasformatasi nel tempo in un affetto autentico e familiare.

A spegnere sul nascere ogni malalingua è stata la stessa comunque la stessa Rodriguez con un post pubblicato sui propri canali social. Una gallery di momenti spensierati in barca, aperta da una foto che la ritrae proprio insieme a Consolandi, accompagnata da una dedica che svela tutto sul loro rapporto: "Grazie per questi giorni meravigliosi a una persona che porto nel mio cuore da più di 20 anni! Grazie per la condivisione, per farci sentire a casa, in famiglia, per la gentilezza, per le infinite risate e la serenità".

A bordo della barca dell’imprenditore, del resto, Belen ha trascorso giorni davvero spensierati, tra tuffi al largo e pranzi sul ponte insieme a un gruppo di amici, tra cui l’inseparabile amica Patrizia e i figli dello stesso Consolandi, a conferma di un soggiorno pensato come una parentesi di relax familiari amici, nulla di più lontano dall’idea di una fuga romantica e clandestina, solo tanto sole, mare, divertimento e meritata leggerezza. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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