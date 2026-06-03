Belen Rodriguez, gli ex al suo fianco e il ruolo (fondamentale) di De Martino: “Non la lascia sola” Secondo le ultime indiscrezioni, l'argentina sarebbe circondata in questo momento dall'intera famiglia allargata. Compresi Spinalbese e il conduttore di Affari Tuoi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Belen si sta riprendendo. Lontano dai riflettori, per quanto possibile, dopo il ricovero e l’enorme esposizione mediatica che l’ha travolta. La showgirl argentina negli ultimi giorni si è rifatta viva sui social, cosa che ha tranquillizzato parecchio di fan. E voci di corridoio parlano di un supporto importante anche da parte di due ex, tra cui spicca la figura di Stefano De Martino. Mentre la famiglia stretta di Belen starebbe adottando una tattica ben precisa. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Belen, il ritorno sui social dopo il ricovero

A pochi giorni dal ricovero in ospedale, Belen Rodriguez sembra sulla via giusta per rimettersi in sesto. L’argentina non ha rilasciato dichiarazioni esplicite, ma sta lentamente tornando alla normalità, come dimostrano alcuni ‘sprazzi’ social recenti. Qualche giorno fa è arrivato il primo selfie per i fan, con un occhiolino ironico che ha tramesso tranquillità a moltissimi affezionati. Poi è stata la volta della figlia Luna Marì.

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Belen l’ha immortalata mentre faceva merenda al bar con lei, in un momento di perfetta quotidianità che può fare solo piacere a chi segue la Rodriguez. L’altro figlio della conduttrice, Santiago, non è invece riapparso al fianco della mamma, perché avrebbe chiesto ai genitori – il papà è Stefano De Martino – di non comparire sui social.

Il supporto di De Martino e la ‘strategia’ della famiglia di Belen

Quanto agli ex di Belen, sembra che anche loro abbiano assunto un ruolo importante nella vicenda. Secondo il settimanale Diva e Donna, De Martino sarebbe molto vicino alla showgirl: "Lui non la lascia sola, ora vuole salvarla", si legge sulle pagine del magazine. E un simile approccio avrebbe adottato anche Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Tutti uniti, insomma, per aiutare l’argentina a riprendere il filo della sua vita.

Anche la famiglia, che a livello dichiarazioni non si è fatta sentire, sarebbe in constante contatto con Belen. I genitori Gustavo e Veronica si troverebbero però in Argentina, al momento. Mentre Cecilia Rodriguez sarebbe presentissima ma volutamente ‘silenziosa’. Immaginiamo per non attirare ulteriori attenzioni sulla vicenda. Una strategia sensata, la sua, che punta a far calmare le acque prima di eventuali interviste tv o dichiarazioni ufficiali.

Resta poi il ‘fantasma’ dell’ipotetica Isola dei Famosi sfumata. Si raccontava di come Mediaset stesse sondando (non è certo) proprio Belen per un’eventuale conduzione. E di come la scelta ricaduta su Selvaggia Lucarelli avrebbe in qualche modo ferito l’ex di Corona. La verità forse verrà a galla più avanti. Per adesso ci basta sapere che Belen Rodriguez sta meglio. E non è poco.

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