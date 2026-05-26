Belén Rodríguez dimessa dall’ospedale dopo il ricovero: il sospiro di sollievo di Cecilia. Come sta
La showgirl argentina ha lasciato il Policlinico di Milano, dove era stata ricoverata in seguito a un malore lo scorso lunedì: il messaggio della sorella
Dopo la paura, ecco un sospiro di sollievo per Belén Rodríguez. La showgirl argentina, infatti, è stata dimessa dall’ospedale Policlinico di Milano, dove era stata ricoverata lo scorso lunedì a causa di un malore improvviso. Stando a quanto riportato da FanPage, Belén ha lasciato la struttura ed è rientrata a casa, nel suo appartamento in zona Brera. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Belén Rodríguez lascia l’ospedale: come sta la showgirl
L’allarme era scattato lunedì mattina, quando Belén Rodríguez è stata ricoverata al Policlinico di Milano. La showgirl argentina è arrivata in ospedale col codice giallo, dopo che alcuni inquilini del suo condominio in zona Brera, sentendo delle grida di aiuto provenire dal quarto piano, hanno chiamato il 112. Stando alle ricostruzioni Belén si trovava in un forte stato di alterazione psicofisica, quasi di disorientamento, e sul posto sono stati costretti a intervenire ambulanza, polizia e vigili del fuoco (la showgirl si era chiusa all’interno dell’appartamento e successivamente in bagno). In seguito al malore l’ex moglie di Stefano De Martino aveva subito accettato i soccorsi e il trasferimento in pronto soccorso per ulteriori controlli.
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Le dimissioni sono fortunatamente arrivate già nella giornata di oggi: Belén Rodríguez ha lasciato l’ospedale e – come riportato da FanPage – secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, la conduttrice sarebbe "in buone condizioni". L’ex ‘iena’ è potuta così tornare a casa dopo tutti gli accertamenti clinici del caso.
Il messaggio di Cecilia Rodríguez
La notizia delle dimissioni di Belén Rodríguez è stata ovviamente un sollievo per tutti i fan della showgirl e soprattutto per i familiari. Nella giornata di oggi Cecilia Rodríguez ha pubblicato una storia riportando la frase "Abbi cura di ciò che si prende cura di te" e in molti hanno ovviamente visto un possibile collegamento con la lieta notizia relativa alla ripresa della sorella. Per Belén – com’è noto – non si tratta di un periodo semplice, come da lei stesso ammesso negli ultimi tempi. A questo si aggiungono i rumor del possibile ‘no’ di Mediaset riguardo la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, per la quale sembrava ormai tutto fatto.
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