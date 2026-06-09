"Belen Rodriguez denunciata per omissione di soccorso". Cosa rischia l'argentina
Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl sarebbe stata denunciata dopo i presunti fatti avvenuti il 23 maggio scorso. Nessun processo sarebbe al momento in corso.
Si complica la vicenda che coinvolge Belen Rodriguez, dopo i supposti incidenti stradali avvenuti lo scorso 23 maggio. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di Fanpage, l’argentina sarebbe stata denunciata d’ufficio per omissione di soccorso, a seguito del ferimento di tre persone coinvolte. Pare inoltre che alla showgirl sia stata ritirata al momento la patente. Anche se nessun procedimento vero e proprio sarebbe in corso, per ora, ai suoi danni. Ecco qui sotto tutti i particolari.
Belen Rodriguez, l’indiscrezione sulla denuncia per omissione di soccorso
I fatti risalirebbero a due giorni prima del ricovero in ospedale a Milano, avvenuto in data 25 maggio 2026. In quella circostanza, secondo vari testimoni Belen avrebbe commesso due effrazioni con il suo Suv, un Land Rover Defender. In primis avrebbe colpito lo specchietto di una macchina in sosta, senza poi fermarsi. E in secondo luogo, fatto potenzialmente ancora più grave, avrebbe coinvolto in un incidente uno scooter e due auto parcheggiare. Portando al supposto ferimento (lieve) di tre persone.
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Alla luce di tutto questo, le ultime indiscrezioni lanciate da Fanpage parlano chiaro: Belen sarebbe stata "denunciata all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso". Gli agenti, si legge, "hanno proceduto d’ufficio a conclusione dei rilievi stradali e delle indagini svolte nelle ultime settimane nel centro del capoluogo lombardo". Sarebbe stata la presenza di feriti a obbligare le autorità, in base a quanto stabilito dall’articolo 189 del Codice della strada, a denunciare d’ufficio l’argentina.
Il ritiro della patente di Belen e i prossimi sviluppi
In aggiunta a questo, sembra che la patente di Belen sia stata prontamente ritirata e trasmessa alla Prefettura. Che adesso avrà il compito di stabilire un’eventuale sospensione. Ciò però non significa che l’ex di De Martino sia sotto processo, tutt’altro. Il deferimento a piede libero appena avvenuto sarebbe soltanto il primo passo formale a livello di indagini. Solo in un secondo momento potrebbe scattare la decisione di un rinvio a giudizio.
Nel frattempo, la bufera attorno alla showgirl si è gradualmente placata. Archiviato il ricovero in ospedale, la Rodriguez si sarebbe allontanata per qualche tempo da Milano. Per ritornare poi a casa e alla cura dei suoi figli. Belen è anche tornata a piccole dosi sui social, dove ha rassicurato con qualche immagine i fan e ha provato a ristabilire una normalità almeno apparente. Sarà comunque un percorso lungo, ma rincuora il fatto che il mondo dello spettacolo abbia risposto in modo compatto per supportarla fin da subito. Il segno che qualcosa di buono, Belen, dietro di sé lo ha davvero lasciato.
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