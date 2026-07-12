Belén Rodriguez assente al compleanno di Luna Marì: il messaggio alla figlia in viaggio con il compagno Gaetano Fidanzati Luna Marì spegne 5 candeline, Belén Rodriguez è in Grecia con il nuovo compagno: la dedica della mamma conquista i social

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Il 12 luglio è una data speciale per la famiglia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. La loro figlia Luna Marì ha infatti compiuto cinque anni e, nonostante la mamma non fosse presente fisicamente ai festeggiamenti, l’affetto ricevuto attraverso i social è stato enorme. Fin dalle prime ore della giornata, parenti e amici hanno voluto celebrare la piccola con fotografie, ricordi e messaggi pieni di affetto. Tra i più emozionanti c’è stato quello del papà Antonino Spinalbese, che ha condiviso alcuni scatti della figlia accompagnandoli da una riflessione sulla genitorialità. L’ex concorrente del Grande Fratello ha sottolineato come, chiedendo a un genitore come stia, la risposta finisca inevitabilmente per raccontare la giornata del proprio figlio, prima di augurare buon compleanno alla bambina. A colpire maggiormente i fan è stata però la dedica pubblicata da Belén Rodriguez.

La dedica di Belén per la figlia dalla Grecia e il viaggio con il nuovo compagno

La conduttrice, attualmente in vacanza in Grecia insieme al nuovo compagno Gaetano Fidanzati, non ha potuto trascorrere il compleanno accanto alla figlia, ma ha voluto farle arrivare tutto il suo amore attraverso un lungo messaggio condiviso sui social. Nel post, Belén descrive Luna Marì come una bambina educata, brillante, leale, dolce e sognatrice, raccontando quanto ogni suo sorriso riesca a riempirle il cuore di serenità. La parte più intensa della dedica è arrivata nelle ultime righe, quando ha promesso alla figlia che, anche se non dovesse vederla davanti a sé, potrà sempre sentirla alle proprie spalle, pronta a proteggerla e sostenerla in ogni momento. Le parole della showgirl hanno raccolto migliaia di apprezzamenti e numerosi commenti, tra cui quello della stessa Cecilia Rodriguez, che ha ribadito l’affetto di tutta la famiglia per la nipotina. Nonostante la distanza, il quinto compleanno di Luna Marì si è trasformato in una giornata ricca di emozioni, ricordi e messaggi d’amore. Intanto continua a crescere l’attenzione anche sulla vita privata di Belén, recentemente tornata al centro del gossip per la relazione con Gaetano Fidanzati, con il quale sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Grecia.

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Luna Marì compie gli anni: i messaggi della zia Cecilia Rodriguez e la nonna Veronica Cozzani

Anche la zia Cecilia Rodriguez ha partecipato ai festeggiamenti con un commento ricco di amore, ricordando quanto l’arrivo di Luna Marì abbia reso ancora più unita e felice tutta la famiglia. Agli auguri si sono uniti anche altri parenti, tra cui una sorella di Spinalbese, che ha pubblicato alcune immagini della nipote rievocando il giorno della sua nascita, e la nonna Veronica Cozzani, che ha definito la bambina "un piccolo sole" capace di illuminare tutta la famiglia.

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