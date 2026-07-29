Belén Rodriguez si apre per la prima volta dopo la crisi: "Ci sono sofferenze e ferite, ora sono tornata ad amarmi" Dopo mesi segnati da difficoltà personali e indiscrezioni, Belén Rodriguez racconta il suo percorso di rinascita. Tra dolore, consapevolezza e nuovi equilibri.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Negli ultimi mesi Belén Rodriguez ha attraversato uno dei periodi più delicati della sua vita privata. Tra vicende finite al centro della cronaca, rumors e momenti di grande fragilità, la showgirl argentina ha scelto di allontanarsi dal rumore mediatico per concentrarsi su se stessa. Oggi, però, qualcosa sembra essere cambiato. Attraverso alcuni messaggi pubblicati sui social, Belén ha deciso di raccontare il percorso che l’ha portata a ritrovare un nuovo equilibrio, condividendo con i suoi follower riflessioni profonde sul dolore, sull’amore per se stessi e sulla forza necessaria per ricominciare.

Belén Rodriguez racconta la sua rinascita dopo un periodo difficile

A confermare il momento positivo vissuto dalla conduttrice sono gli ultimi contenuti condivisi su Instagram. Sotto uno dei suoi post, una follower ha definito il suo cambiamento come "la rinascita della Fenice", ricevendo una risposta significativa da parte di Belén: «Proprio dalla cenere, credimi».

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Parole che sembrano riassumere un percorso iniziato dopo mesi particolarmente complicati. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, la showgirl è stata protagonista di diverse vicende personali finite sotto i riflettori. Prima il ricovero al Policlinico di Milano, poi le polemiche legate agli incidenti stradali e alle accuse di presunta omissione di soccorso, successivamente smentite dai suoi legali. A tutto questo si sono aggiunte anche le indiscrezioni secondo cui il suo malessere sarebbe stato causato dalla mancata conduzione de L’Isola dei Famosi, ipotesi che la stessa Belén aveva smentito spiegando di aver rifiutato l’incarico per non allontanarsi dai figli. Oggi, invece, la showgirl appare concentrata soprattutto sulla famiglia, sul lavoro e sul proprio benessere, mostrando un atteggiamento decisamente più sereno rispetto ai mesi passati.

"Sono tornata ad amarmi": il messaggio della conduttrice emoziona i fan

A colpire i follower è stato soprattutto il lungo testo pubblicato da Belén a corredo di alcuni scatti condivisi su Instagram. Un messaggio nel quale racconta quanto sia cambiato il suo modo di affrontare la vita e i rapporti con gli altri. «Non è freddezza, è rispetto per il mio tempo, il mio spazio, per quel poco di pace che nessuno dovrebbe rubarmi», scrive la conduttrice. E aggiunge: «Ho imparato che il sì detto per paura pesa più di ogni no sincero», spiegando come oggi abbia imparato a mettere dei limiti per proteggere il proprio equilibrio. Per questo motivo, sottolinea anche che «dire no è un atto d’amore verso me stesso, prima che verso gli altri, un confine che protegge, non una lama che ferisce».

Nei giorni scorsi Belén aveva già raccontato il suo cambiamento rispondendo a chi ipotizzava ritocchi estetici: «Sono solo tornata ad amarmi», aveva spiegato, sottolineando come la vera trasformazione fosse soprattutto interiore. In precedenza aveva anche condiviso una riflessione sulle difficoltà affrontate: «Ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità», ma con il sostegno della famiglia e delle persone care si può ritrovare la serenità. Un percorso che, secondo molti fan, rappresenta una nuova fase della sua vita. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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