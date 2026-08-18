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Belén e Gaetano Fidanzati, è davvero crisi? La verità sulla notte in Sardegna, la denuncia di Parpiglia e lo spettro di Fabrizio Corona

Una serata a Porto Rafael, alcuni scatti finiti al centro del gossip e l’assenza del compagno hanno alimentato le voci di una crisi: Belén rompe il silenzio

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Le vacanze di Belén Rodriguez in Sardegna sono diventate rapidamente terreno fertile per gossip, indiscrezioni e interpretazioni. Una serata a Porto Rafael, alcuni presunti scatti e soprattutto l’assenza di Gaetano Fidanzati hanno acceso i riflettori sulla coppia, facendo parlare addirittura di una possibile crisi. Ma cosa è successo davvero? E soprattutto, perché Belén ha reagito così duramente alle ricostruzioni circolate?

Belén smentisce la crisi con Fidanzati

La showgirl ha scelto Instagram per raccontare la sua versione dei fatti, attaccando chi, secondo lei, avrebbe manipolato immagini e situazioni per alimentare il caso. Nel mirino, naturalmente, c’è Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha raccontato i fatti con tanto di immagini a supporto. In questo video vi racconto tutto, tra smentite, frecciatine e dettagli che fanno ancora discutere.

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