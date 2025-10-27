Belen a Belve, la rivelazione dopo l’intervista (paurosa): "Ce l’ho fatta". La vecchia accusa a Francesca Fagnani La showgirl argentina è pronta a mettersi a nudo nel talk dopo un anno di lungo corteggiamento: "Avevo paura di questa intervista".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Su Rai 2 è tutto pronto per la nuova stagione di Belve. L’irriverente talk della Tv pubblica, riparte domani, martedì 28 ottobre 2025, con un ciclo di interviste inedite e già la prima puntata si prospetta molto interessante. Ad aprire le danze, infatti, oltre Isabella Rossellini e Maria De Filippi, ci sarà Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo un lungo corteggiamento, ha finalmente accettato di sedersi sul temutissimo sgabello di fronte a Francesca Fagnani, pronta a rispondere con sincerità alle domande senza filtri che la giornalista si sarà appuntata nella sua iconica agendina rossa.

Belve, Belen Rodriguez accetta l’invito: "Avevo paura di questa intervista"

Dopo un lungo anno di corteggiamento, Francesca Fagnani ci è riuscita. Belen Rodriguez sarà tra le prime ospiti della nuova stagione di Belve. Dopo la serata a Ballando con le Stelle, la conduttrice di Only Fun – Comico Show torna in Rai, pronta finalmente a farsi intervistare nel talk della giornalista e, come ha detto sui social, lo farà "Senza peli sulla lingua". Sul suo profilo Instagram la showgirl ha postato le prime immagini che la ritraggono nel programma, ammettendo di essere molto spaventata: "Questo martedì alle 21.25 non so se per fortuna o per disgrazia sarò da Belve con @frafagni su @instarai2 , sto ancora sudando, tremando o qualcosa del genere. Vi aspetto".

Poi, rispondendo ai suoi follower sotto al post, ha anche svelato che questa sarà un’intervista del tutto sincera: "Io amo la verità, quindi a mio discapito ne dico troppe e fidati che ci vuole coraggio, ma io preferisco così". Belen ha però ammesso che sedersi di fronte a Fagnani non è stato certo semplice: "Ero un po’ indecisa!", ha affermato, per poi sottolineare, quando le sono stati fatti i complimenti per essere uscita dalla sua comfort zone, quanto sia stato complesso mettersi a nudo: "Non era comfort zone, era protezione. Non erano muri ma silenzi complessi. Però avevo paura di questa intervista e ce l’ho fatta".

Solo un anno fa, nel 2024, Rodriguez non aveva la minima intenzione di accettare l’invito di Francesca Fagnani, nonostante avesse espresso il suo gradimento nel confronti di Belve: "Penso sia un programma diverso dagli altri, originale e pieno di pepe, ma se fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva". Ora, forse, la giornalista e le sue domande non la spaventano più così tanto, oppure Belen è solo pronta a raccontarsi senza remore, accettando una nuova sfida.

