“Belén a Ballando con le Stelle”, la ‘vendetta’ contro Selvaggia Lucarelli che le ha soffiato l’Isola dei Famosi: l’indiscrezione Stando agli ultimi rumor la showgirl argentina potrebbe sbarcare alla corte di Milly Carlucci in pianta stabile come giurata: lo scenario che porta in Rai

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Belén Rodríguez deve ripartire e l’occasione giusta potrebbe arrivare già in autunno. Saltato l’accordo per un ritorno a Mediaset (con la conduzione de L’Isola dei Famosi che dovrebbe andare a Selvaggia Lucarelli), infatti, per la showgirl argentina si potrebbe spalancare le porte in Rai. Stando agli ultimi rumor Belén potrebbe fare il percorso inverso proprio della ‘nemica’ Selvaggia e sbarcare a Ballando con le Stelle. Scopriamo tutti i dettagli.

Belén Rodríguez a Ballando con le Stelle: la mossa di Milly Carlucci

Archiviata la delusione per il mancato accordo con Mediaset (e i problemi di salute che l’hanno costretta al ricovero in ospedale), Belén Rodríguez è pronta a rimettersi in gioco. Sembrava tutto fatto per il suo ritorno a Cologno Monzese dopo l’addio a Le Iene del 2023, ma la trattativa si è arenata e la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi sembra destinata a essere Selvaggia Lucarelli. La showgirl argentina rischia così di rimanere a mani vuote ma, stando alle ultime indiscrezioni, la giusta chance potrebbe arrivare in Rai già nella prossima stagione televisiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A lanciare il rumor è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua ultima newsletter ha parlato della possibilità di vedere Belén Rodríguez a Ballando con le Stelle, che tornerà in prima serata su Rai 1 in autunno: "Oggi per lei non ci sono progetti in vista, almeno in Mediaset. Sarà la volta buona per vederla a Ballando con le Stelle?". Non è un mistero che Milly Carlucci abbia sognato più volte di portare Belén nel suo show, ma alla fine la conduttrice si è dovuta accontentare di averla come ‘ballerina per una notte’ per una sola puntata nel corso dell’ultima edizione. Chissà che non sia proprio la trattativa naufragata con Mediaset a regalare a Milly la giusta occasione per contattare l’ex moglie di Stefano De Martino che, stando a un retroscena rivelato da Parpiglia, non sarebbe arrivata a un accordo col Biscione per motivi di budget: "I primi segni di rottura nel rapporto tra Belén e la produzione dell’Isola dei Famosi sono esplosi quando alla Rodríguez è stato detto che il budget per tutto il suo team di fiducia (trucco e parrucco e stylist) non era disponibile. Da quel momento all’ultimo incontro, la situazione è precipitata fino al no"

Il ruolo di Belén a Ballando: la rivincita contro Selvaggia Lucarelli

Dopo l’esperienza come ‘ballerina per una notte’ di mesi fa, dunque, per Belén Rodríguez si tratterebbe di un ritorno a Ballando con le Stelle. A contrario di quanto accaduto con Barbara D’Urso (che fu ospite e poi concorrente), però, la conduttrice ed ex ‘iena’ potrebbe sbarcare su Rai 1 in un ruolo a lei inedito. Stando ad alcune voci riportate da Radio RDS, infatti, Milly Carlucci starebbe pensando di offrirle un posto al tavolo della giuria, dove molto probabilmente non ci sarà più Selvaggia Lucarelli, impegnata con L’Isola dei Famosi. Inutile dire che per Belén si tratterebbe di una bella rivincita nei confronti della ‘nemica’ che le ha rubato il posto in Mediaset, ma non è tutto: anche Ivan Zazzaroni e Fabio Canino sarebbero in forse e in pole ci sarebbe proprio Barbara D’Urso.

Potrebbe interessarti anche