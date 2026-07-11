Belen bacia Gaetano e guida la barca in topless, gli hater insorgono: “Tappabuchi”. Lei li asfalta (e mamma Veronica approva) Belen esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, ma il bacio sui social divide: dopo le critiche arriva la replica della showgirl e il sostegno della madre.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Belen Rodriguez non si nasconde più. Dopo due anni e mezzo di solitudine, la showgirl argentina ha scelto di rendere pubblica la sua storia con Gaetano Fidanzati, personal trainer milanese, condividendo sui social un bacio inequivocabile durante la vacanza a Corfù. Una foto che ha scatenato una valanga di critiche da parte degli hater, pronti ad accusarla di cercare l’ennesimo "tappabuchi". Ma Belen non è rimasta in silenzio: la sua risposta è stata diretta, senza filtri. E a sorpresa, è arrivata anche una conferma inaspettata da chi la conosce meglio di chiunque altro. Di seguito, tutti i dettagli.

Belen Rodriguez innamorata, il bacio con Gaetano scatena i social: le risponde così

Dopo un periodo non proprio sereno, Belen Rodriguez sembra aver dato una nuova svolta alla sua vita, in particolare in ambito sentimentale, e ha ufficializzato la relazione con Gaetano Fidanzati, personal trainer milanese. La showgirl si trova in vacanza a Corfù, in Grecia, insieme al nuovo compagno, con cui sta condividendo sui social foto e video dei momenti trascorsi insieme. Se molti fan hanno accolto con entusiasmo questa nuova storia d’amore, altri utenti hanno commentato negativamente, soprattutto dopo l’ultimo post pubblicato da Belen, che la ritrae mentre bacia il compagno. La foto era accompagnata da una dedica tratta da una canzone spagnola di Carla Morrison: "Voglio darti un bacio, per trascorrere il mio tempo con te. Tieni i tuoi segreti, ma io ti adoro e ti aspetto". Tra i commenti critici, un utente ha scritto: "Imparare la meravigliosa arte di saper stare da soli e bene con sé stessi eleva l’anima ad un livello più alto. Tappare i buchi del tempo con ‘quello di turno’ conferma la pochezza umana".

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Belen ha risposto difendendo la sua scelta: "Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per capire come stare bene, poi la vita fa le sue magie". A chi le ha consigliato di non mostrare troppo la sua vita privata sui social, la showgirl ha replicato: "Perché mai non dovrei farlo? Tanto le foto me le fanno i paparazzi, almeno qui condivido il mio racconto". Belen, nel corso degli anni, ha sempre mostrato un carattere forte e, rispondendo a un altro commento negativo, ha dichiarato: "Sono 20 anni che sono esposta a critiche. Con tutti i guai che ho affrontato, mi può fregare qualcosa di tre c*****i che non si fanno una vita".

Belen Rodriguez, il commento di mamma Veronica non lascia dubbi

Tra i messaggi ricevuti, anche quello della madre Veronica Cozzani, la quale: commentando il post della figlia ha scritto "Bellissima canzone! E bellissime foto!", lasciando intendere un’accoglienza positiva verso il nuovo compagno di Belen.

Belen, il video criticato dagli hater: poi elogia Sabrina Ferilli: "Ce n’è una sola"

Tra i contenuti pubblicati da Belen durante la vacanza con il fidanzato, l’ultimo a catturare l’attenzione dei follower è stato un video girato proprio dal fidanzato, che mostra Belén alla guida di uno scafo in mezzo al mare, in topless ma senza immagini esplicite. Il filmato ha diviso gli utenti tra apprezzamenti e critiche. La conduttrice ha scelto di rispondere ad alcuni commenti ricevuti: a chi le ha scritto "Ma il senso?", ha replicato: "Se non lo trovi tu". Un altro follower ha scherzato collegando la scena ai Mondiali di calcio con il commento "Se vince l’Argentina guidi con le mani sul volante?". Belen ha risposto elogiando la ‘Ferilli Nazionale’: "Di Sabrina Ferilli ce n’è una sola", citando il famoso festeggiamento dell’attrice dopo lo Scudetto della Roma del 2001.

Infine, a una utente che le aveva suggerito di non esagerare, definendola comunque "bellissima", la showgirl ha replicato in modo diretto: "Eh mamma mia, manco avessi fatto un’org*a, ma non rompete il azzz". Si sa, Belen risponde spesso ai suoi fan e, proprio in occasione di questo carosello pubblicato su Instagram, una ragazza un po’ curiosa le ha chiesto se avesse trascorso una notte di fuoco con Gaetano e lei ha precisato scrivendo "Notti", lasciando chiaramente intuire che tra i due non manca di certo la passione.

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