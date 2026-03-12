Belen Rodriguez, avvistata a Genova con Vittorio Brumotti: il presunto flirt nato a Sanremo 2026 Secondo l'indiscrezione tra i due sarebbe scattata la scintilla durante il Festival, ma per adesso non c'è nessuna conferma ufficiale.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Un nuovo rumor scuote il mondo del gossip italiano: tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti potrebbe esserci più di una semplice conoscenza. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, tutte da confermare, ma negli ultimi giorni la voce di un possibile flirt tra la showgirl argentina e il biker televisivo ha iniziato a circolare con insistenza tra social e siti di cronaca rosa. A far partire il pettegolezzo sarebbe stata una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: secondo quanto raccontato da una fonte anonima, tra i due ci sarebbe stata una certa sintonia, tanto da far ipotizzare l’inizio di una frequentazione, anche se nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito le voci, lasciando spazio soltanto alle presunte ricostruzioni.

Belen e Brumotti, il primo contatto al Festival di Sanremo

Secondo la ricostruzione che circola online, il primo incontro tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti potrebbe essere avvenuto durante il Festival di Sanremo appena concluso. In quei giorni la città ligure era piena di artisti, conduttori e personaggi televisivi impegnati negli eventi satellite collegati alla kermesse musicale. Proprio in quel contesto i due sarebbero stati visti insieme in alcune occasioni, tra studi radiofonici e appuntamenti legati alla kermesse, dove Belen era impegnata nel cameo con Samurai Jay e il biker come inviato Rai de La Volta Buona.

La fonte citata da Marzano avrebbe raccontato che tra i due si sarebbe percepita una certa complicità, con un atteggiamento piuttosto affiatato e momenti di evidente sintonia. Un dettaglio che avrebbe fatto scattare immediatamente le prime ipotesi su un possibile flirt. Poi, a riaccendere ulteriormente i riflettori sarebbe stato un breve soggiorno di Rodriguez a Genova, avvenuto a ridosso della settimana del Festival.

Secondo le ricostruzioni del web, la showgirl avrebbe trascorso un weekend nel capoluogo ligure proprio negli stessi giorni in cui si trovava lì anche Brumotti, dettaglio che ha scaldato l’immaginazione di chi ha fantasticato su un possibile incontro lontano dalle luci dei riflettori, dopo le simpatie nate tra i fiori di Sanremo. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di un fine settimana passato insieme, ma al momento non esistono foto o conferme ufficiali che possano dimostrare nulla.

