Belen Rodriguez grande assente nella serie di Fabrizio Corona, il retroscena choc: “Le è stato impedito” Perché la showgirl argentina non ha partecipato alla serie Netflix sull’ex Re dei paparazzi intitolata “Io Sono Notizia”? Ecco le ultime indiscrezioni.

Tra gli ultimi progetti di Fabrizio Corona troviamo la serie Netflix "Io Sono Notizia", che ripercorre la vita dell’ex Re dei paparazzi con la partecipazione di persone che, in un modo o nell’altro, hanno fatto parte del suo vissuto. Vediamo ad esempio Nina Moric, ex moglie e padre del figlio Carlos, così come Lele Mora, Platinette, l’avvocato Ivano Chiesa e l’amico del padre Marco Travaglio. Gli spettatori non hanno però potuto fare altro che notare una grande assenza, ovvero quella di Belen Rodriguez, che Corona ha più volte etichettato come suo grande amore. Nelle ultime ore, la giornalista Grazia Sambruna ha rivelato alcune indiscrezioni sui motivi di questa particolare assenza: scopriamoli.

Belen non appare nella serie di Fabrizio Corona, il motivo: "Le è stato impedito"

Anche dopo la fine della loro relazione, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono rimasti in buoni rapporti e la showgirl argentina è forse l’unica persona su cui Corona si è quasi sempre risparmiato, riservando nei suoi confronti belle parole. La mancata partecipazione di Belen alla serie "Io Sono Notizia" è apparsa dunque abbastanza strana. Nelle ultime ore, però, la giornalista Grazia Sambruna ha rivelato tra le pagine di Mow Mag alcune indiscrezioni proprio sui possibili motivi di questa scelta svelati da una presunta fonte.

"Le è stato impedito di partecipare. Ma da chi? E soprattutto: perché? Chi potrebbe aver impedito alla showgirl di dire la propria all’interno di ‘Io Sono Notizia’? È l’unica donna di cui Corona non parla (quasi mai) in modo orrendo. Forse proprio perché non interviene nella serie? Quindi non partecipare non significa garantirsi la ‘grazia’ da parte di Mr. ‘Falsissimo’. E se fosse stato lui a mettere il veto?", scrive la giornalista, rivelando dunque l’ipotesi che qualcuno abbia effettivamente impedito a Belen di prendere parte al progetto dell’ex Re dei paparazzi, nonché suo storico ex fidanzato.

Serie Corona, le ipotesi sull’assenza di Belen

Ad oggi appare strano che ad impedire a Belen di partecipare alla serie possa essere stato proprio Fabrizio Corona. Al contrario, nessuno meglio di lei avrebbe potuto raccontare la sua vita, avendone fatto parte per diverso tempo. Fermo restando che per il momento non vi sono certezze o conferme su questo, potrebbe essere più plausibile pensare che possa essere stato il team di Belen a fare questa scelta, cercando di tutelare la showgirl evitando di affiancarla ancora una volta a Corona, soprattutto in un periodo in cui lui si ritrova al centro di un caso mediatico e giudiziario particolarmente chiacchierato. Questo senza contare che Belen, come lei stessa ha ammesso, sta affrontando un periodo molto delicato, con ansie e problemi legati alla salute mentale che la portano spesso a non essere al cento per cento.

