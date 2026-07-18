Belen Rodriguez difende il suo amore con Gaetano Fidanzati, la replica (da applausi) alle critiche: “Ho imparato a stare sola” Dopo le critiche ricevute sui social, la show girl argentina racconta il suo passato da single, e difende fermamente la relazione con il personal trainer.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Continua a far parlare la relazione tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati, ormai sempre sotto gli occhi dei follower che seguono ogni loro passo su Instagram. Dopo giorni di relax in Grecia, la coppia ha fatto ritorno in Italia, dove la showgirl ha dedicato una festa alla figlia Luna Marì. Proprio in quel giorno, però, un dettaglio ha catturato l’attenzione del web, alimentando ulteriormente le chiacchiere. Nel frattempo, sotto ai post della showgirl si moltiplicano i commenti di chi mette in dubbio la tenuta del legame, e Belen questa volta ha scelto di non restare in silenzio.

Belen Rodriguez, la replica a chi critica la sua storia con Fidanzati: "Ho imparato a stare sola"

Prosegue più che bene la relazione tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati, sempre più presenti sui social con foto e video insieme. Dopo una vacanza in Grecia all’insegna del relax, la coppia è tornata in Italia per trascorrere del tempo in famiglia. In occasione del compleanno della figlia Luna Marì, però, l’assenza del personal trainer alla festa organizzata dalla showgirl non è passata inosservata. Alcuni utenti hanno messo in dubbio la sincerità del rapporto, sostenendo che Belen non sappia stare da sola. A un commento di un follower che le ha scritto: "Sono felice per te, ma bisogna imparare a essere felici anche da soli. Bisogna sapersi bastare per stare bene anche con gli altri", la showgirl ha risposto: "Sono stata 2 anni e mezzo sola. Ho imparato, credici".

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Belen Rodriguez, com’è nata la storia con Fidanzati (e cosa c’entra Ignazio Moser)

Rodriguez ha spiegato di non avere paura della solitudine e di aver vissuto un lungo periodo senza una relazione prima di conoscere Fidanzati. La loro storia sarebbe iniziata gradualmente nei mesi scorsi, anche grazie alla conoscenza con Ignazio Moser, marito della sorella Cecilia, che si allenava con il personal trainer. Belen ha poi ufficializzato la relazione pubblicando il primo video insieme in occasione del compleanno del compagno.

Belen Rodriguez, al compleanno di Luna Marì presenti De Martino e Spinalbese

Belen Rodriguez ha festeggiato il compleanno di Luna Marì con una festa intima e familiare, a cui non sono mancati Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. La presenza del conduttore ha attirato l’attenzione dei fan, ma le immagini hanno mostrato soprattutto un clima sereno e di armonia. Belén ha sottolineato l’importanza della famiglia e dell’amore che può trasformarsi nel tempo. Ha spiegato che, nonostante le difficoltà, è possibile mantenere rapporti positivi con gli ex partner. Ha fatto discutere anche l’assenza di Gaetano Fidanzati, probabilmente dovuta alla scelta di separare la relazione dalla dimensione familiare. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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