Belen Rodriguez allarma i fan, possibile trasferimento all'estero e frecciata a De Martino: "Meglio l'albero di Natale"

Belen in bilico tra Italia e Argentina: un momento di pausa per ritrovare serenità tra famiglia, salute e frecciatine social che fanno discutere.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Belen Rodriguez sembra vivere un periodo in cui tutto sembra spingerla a fermarsi e a riflettere. Tra lavoro, vita privata e tensioni familiari, la showgirl argentina appare più concentrata su sé stessa e sulla sua serenità, senza rinunciare però al suo spirito provocatorio e ironico che l’ha sempre contraddistinta.

Belen Rodriguez: i momenti di fragilità e il sostegno della famiglia

Negli ultimi tempi Belen ha mostrato segnali di stanchezza e fragilità, tanto da decidere di ridurre gli impegni nel programma Matti da legare su Radio 2, spiegando di non sentirsi pronta a seguire il ritmo quotidiano delle trasmissioni. Accanto a lei c’è la famiglia, che da sempre rappresenta un punto di riferimento. I genitori Veronica e Gustavo, insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias, stanno facendo squadra attorno alla showgirl, convinti che qualche settimana lontano da tutto e da tutti, magari in Argentina, possa aiutarla a ritrovare equilibrio e serenità. Le osservazioni sono state riprese da Oggi, e sembra che le persone cara alla famiglia abbiano ricevuto spiegazioni chiare dai genitori di lei: "È il momento di convincere Belen a passare con noi qualche settimana in Argentina, lontano da tutto e da tutti". Secondo quanto si racconta, l’ultimo weekend passato a Saint Moritz con l’amica Claudia Galanti, tra party esclusivi e qualche stravaganza di troppo, avrebbe convinto i genitori a intervenire per proteggerla e guidarla verso un periodo di pausa.

La salute al centro delle priorità della showgirl

Non è solo la famiglia a richiamare Belen a prendersi cura di sé. La showgirl ha ammesso di aver attraversato momenti complicati, con periodi di forte stress e stanchezza che l’hanno portata anche a un percorso di cura. La fragilità emersa nelle ultime settimane, dall’evento Vanity Fair Stories fino ai ritmi serrati di lavoro, ha reso evidente che è arrivato il momento di rallentare, di concentrare le energie su sé stessa, sui figli e sulla propria salute, senza rinunciare però a quello spirito irriverente che la distingue.

Le frecciatine social a De martino

Nonostante la fragilità e i momenti delicati, Belen non ha perso il suo lato ironico. Durante le feste natalizie ha pubblicato una storia su Instagram che ha subito fatto discutere: "Fidanzatevi col vostro albero di Natale. Almeno è sicuro che ha le p…e". Una frase breve, diretta e volutamente provocatoria, che ha scatenato reazioni e interpretazioni di ogni tipo. Alcuni fan l’hanno vista come un riferimento a Stefano De Martino, mentre altri l’hanno letta come una metafora della forza di saper brillare da soli, senza appoggiarsi a nessuno, nemmeno sotto l’albero più luccicante. Quel che è sicuro è che Belen sa sempre giocare con le parole tra ironia, provocazione e riflessione.

Verso un possibile ritorno in Argentina

Il sostegno della famiglia, la necessità di rallentare e il desiderio di ritrovare serenità potrebbero per portare Belen a lasciare l’Italia per qualche settimana, tornando alle origini e passando tempo con i suoi cari in Argentina. In questo periodo la showgirl sembra più che mai concentrata su sé stessa, pronta a prendersi cura della propria salute e della propria felicità, senza rinunciare alla capacità di sorprendere e di far parlare di sé.

Programmi

