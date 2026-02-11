Belén non perdona, Alessia Marcuzzi ‘sparisce’: l’incontro saltato da Fazio e i sospetti su De Martino
Stando ad alcune indiscrezioni la conduttrice non si sarebbe presentata come di consueto al ‘Tavolo’ di Che Tempo Che Fa per evitare tensioni: il retroscena
I destini di Belén Rodríguez e Alessia Marcuzzi tornano a intrecciarsi in tv e nel mondo del gossip. Le due ex ‘iene’, infatti, sono state tra le figure più chiacchierate della cronaca rosa dopo la rottura tra la showgirl argentina e Stefano De Martino, poi avvicinato proprio al nome della Marcuzzi. Lo scorso 1° febbraio le due si sarebbero dovuto rincontrare (almeno dietro le quinte) a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, dove Belén era ospite e al ‘Tavolo’, come di consueto, ci sarebbe dovuta essere Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, tuttavia, non si è presentata in puntata, alimentando i rumor di nuove tensioni. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Alessia Marcuzzi assente a Che Tempo Che Fa: problemi con Belén? C’entra De Martino
Nella puntata di domenica 1° febbraio 2026 di Che Tempo Che Fa su Nove Fabio Fazio ha accolto in studio Belén Rodríguez. La showgirl argentina ha presentato la nuova edizione del ‘suo’ programma Only Fun, anch’esso in onda su Nove, al via lo scorso 5 febbraio. Al termine dell’ospitata la conduttrice è stata invitata da Fazio a fermarsi al ‘Tavolo’ per la seconda parte del programma e ha accettato di buon grado. Peccato che all’iconica scrivania, in compagnia di tutti gli altri ospiti, non ci fosse Alessia Marcuzzi. Un dettaglio che non è certo sfuggito al mondo del gossip, che da anni parla di tensioni tra le due.
"Una chiacchierata con Fabio Fazio e la partecipazione al tavolo nella seconda parte della trasmissione. Questo stesso blocco da settimane ospita anche Alessia Marcuzzi. Si è notato come quest’ultima, pur non avendo un contratto fisso per tutte le puntate, fosse assente proprio nella puntata in cui al tavolo c’era la collega. C’è chi ipotizza che ciò sia avvenuto su richiesta dell’argentina" ha sottolineato Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi, ricordando anche le origini di queste (presunte) tensioni, risalenti alla seconda rottura tra Belén e Stefano De Martino, il cui nome fu poi avvicinato proprio ad Alessia Marcuzzi: "Il motivo di tanto dissapore? La presunta relazione tra la conduttrice e De Martino"
Naturalmente si trattò di un puro rumor, sempre smentito sia da De Martino che da Alessia Marcuzzi. In tanti, tuttavia, ipotizzarono addirittura un tradimento all’origine della separazione tra il conduttore di Affari Tuoi e Belén. "Un tradimento chiacchierato e mai confermato dai ‘presunti amanti’" specifica lo stesso Candela su Chi, lanciando anche una provocazione sulla situazione tra le due conduttrici: "Quando c’è una, l’altra ‘scompare’".
