Belen Rodriguez, l’affetto dei vip dopo il ricovero: "Cosa ne sappiamo?". Da Mara Venier a Luxuria, cos’hanno detto
In tanti si sono fatti sentire pubblicamente dopo le ore concitate che hanno travolto la showgirl argentina. Tra le voci anche Parietti e il virologo Bassetti.
Il crollo di Belen Rodriguez, il ricovero al policlinico di Milano e il trasferimento in una struttura protetta hanno scosso il mondo dello spettacolo. Scatenando un’ondata di reazioni pubbliche, tra critiche e messaggi di supporto. In assenza di comunicazioni ufficiali sulle cause, molti vip hanno scelto di esporsi per sostenere l’amica in questo momento complicato. Da Mara Venier a Vladimir Luxuria, passando per Alba Parietti. Ecco che cosa hanno scritto e come hanno scelto di appoggiare Belen.
Belen, il messaggio di Mara Venier e il ricordo di Domenica In
Tra i tanti volti noti si è espressa Mara Venier. La miccia per lei l’ha accesa il giornalista Mario Manca, con un lungo post su Instagram: partendo dal caso Belen, ha raccontato il proprio anno ‘terribile’, fatto di ansia e terapia, invitando a smettere di sezionare ogni caduta dei personaggi pubblici, e augurando a Belen "silenzio e rispetto". Tra i commenti al post è emerso proprio quello di Mara Venier: poche parole, ma pesanti come macigni. "Condivido tutto…l’ho vissuto!", ha scritto la conduttrice, lasciando intendere di aver attraversato a sua volta periodi bui e di riconoscere, in quel dolore, qualcosa di personale.
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Il legame tra Belen e Mara, dopotutto, non è soltanto televisivo. Proprio a Domenica In, nel 2023, la Rodriguez aveva raccontato il suo crollo durante la fine del matrimonio con Stefano De Martino: i 49 chili di peso raggiunti, le finestre chiuse, la voglia di sparire e poi la decisione di farsi ricoverare 20 giorni, dopo aver realizzato di ‘stare morendo’ dentro. In quell’occasione aveva parlato apertamente di tradimenti, di solitudine e dell’incapacità del marito di tenderle la mano.
Luxuria, Bouchet e il tema della pressione mediatica
Tra le voci più forti che si sono fatte sentire c’è anche quella di Vladimir Luxuria, che ha pubblicato una foto di Belen ricordando i mesi condivisi all’Isola dei Famosi: "Sopravvivere alla fame e ai mosquitos è nulla per chi cerca di sopravvivere a periodi bui". Luxuria ha poi sottolineato quanto poco, da fuori, si sappia davvero della vita di chi finisce sulle copertine: "Si pensa che il successo e la felicità sia stare sulle copertine di tutte le riviste: ma cosa ne sappiamo davvero di quello che vivono le persone, indipendentemente da quanto siano famose?". E infine il suo augurio sincero: "Cara Belén Rodriguez ti auguro di riprendere in mano la tua vita, fallo per tutte le persone che ti vogliono bene ma soprattutto per i tuoi figli. Forza!".
Sotto lo stesso post, un commento inatteso è arrivato da Barbara Bouchet, che ha immaginato per Belen una fuga radicale: "Fosse io Belén prenderei i miei figli e tornerei in Argentina lontano dalle male lingue, inizierei una nuova vita più tranquilla senza la cattiveria che la circonda".
Alba Parietti, Ciacci e il fronte del sostegno (ma s’inserisce Bassetti)
Anche Alba Parietti, che da anni parla senza filtri di fragilità e salute mentale, ha firmato un messaggio, forse il più articolato di tutti: "Dietro una donna bellissima, dietro una copertina, c’è sempre una persona…Le persone, anche quelle che sembrano avere tutto, qualche volta si spezzano in silenzio". A Belen ha quindi augurato "pace vera", e la possibilità di sentirsi amata "per quello che è davvero, non per quello che rappresenta".
In questo coro amico si è inserito anche Giovanni Ciacci, che ha ammesso con schiettezza di aver spesso criticato Belen per look e apparizioni tv. Ma mettendo da parte i giudizi, il costumista ha augurato all’argentina "tutta la fortuna del mondo", l’ha definita "una guerriera" e l’ha invitata addirittura ad accettare Ballando con le Stelle come "cura per l’anima e per il corpo", quando starà meglio.
Infine, perfino il virologo Matteo Bassetti è intervenuto sulla questione in modo netto. "Bisogna smetterla di tirare in ballo i vaccini a sproposito", ha scritto, "auguro alla signora Rodríguez una pronta guarigione, auspicando che la sua privacy venga rispettata senza derive ideologiche". Un riferimento neanche troppo velato alle tensioni del passato, quando la showgirl aveva collegato una forte influenza alla vaccinazione, ricevendo una dura replica dal medico.
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