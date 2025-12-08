Belen a St. Moritz, glamour con imprevisto: il video dello scivolone fa il giro del web (e lei sbotta)
Piccolo imprevisto per Belen Rodriguez in vacanza a St. Moritz: “Mi ha lasciata così, stavo cadendo", cosa è successo
Belen Rodriguez torna a far parlare di sé con un episodio che ha catturato l’attenzione dei social. La showgirl argentina, sempre elegante e sotto i riflettori, si è trovata protagonista di una situazione curiosa durante una breve vacanza invernale a Saint Moritz. L’episodio, il cui filmato è diventato immediatamente virale sul web, ha scatenato commenti e reazioni tra fan e follower.
Belen Rodriguez a St. Moritz: glamour e scivolone sulla neve
Durante il ponte dell’Immacolata, Belen si è recata a St. Moritz in compagnia dell’amica Claudia Galanti. Nel video diventato virale sui social, la conduttrice appare elegantissima in pelliccia e tacchi mentre cerca di camminare su una strada ghiacciata, rischiando di scivolare. Con ironia, ha commentato: "Mi ha lasciata così, stavo cadendo", riferendosi probabilmente all’autista. A darle una mano è intervenuto un passante, gesto accolto con un sorriso dalla showgirl.
In questa occasione, i figli Santiago e Luna Marì non erano con lei: il primogenito è rimasto con Stefano De Martino, mentre la figlia minore con Antonino Spinalbese, i rispettivi padri. Belen ha condiviso qualche scatto e commento sui social, mostrando gratitudine per l’aiuto ricevuto e per i complimenti dei fan, sottolineando il suo lato più spontaneo e solare anche in un piccolo momento di difficoltà.
Le polemiche e il ritorno di Cecilia
Questo mini-break dell’Immacolata arriva al termine di un periodo abbastanza complicato per la più grande delle sorelle Rodriguez. Poche settimane fa, infatti, Belen durante un evento di Vanity Fair era apparsa visibilmente confusa, suscitando commenti e preoccupazioni tra fan e media. Successivamente, Belen ha spiegato di aver avuto la sera precedente un attacco di panico e di aver assunto alcuni tranquillanti per cercare di calmarsi. "Mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio… poi ne ho preso un altro e poi un altro. Il risultato è stato un rinco**ionimento importante. Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l’altro. E posso garantire che non è vita"
Nonostante le difficoltà, il sostegno familiare è stato fondamentale: nelle ultime settimane, infatti, la showgirl si è riappacificata con la sorella Cecilia, recentemente diventata mamma della piccola Clara Isabel. Un gesto che per fortuna ha portato un po’ di serenità in un periodo complesso della sua vita.
