Belen ricoverata in ospedale, urlava "Aiutatemi": l'allarme dei vicini e lo “Stato di alterazione psicofisica” Dopo le urla provenienti dalla sua casa di Brera e il ricovero in ospedale, tornano al centro dell’attenzione le fragilità raccontate negli ultimi mesi da Belén Rodriguez.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi giorni attorno a Belén Rodriguez si è creato un clima di forte preoccupazione, alimentato dalle notizie arrivate da Milano e dalle ricostruzioni diffuse da diverse testate nelle ultime ore. La showgirl argentina, infatti, sarebbe stata soccorsa all’interno della sua abitazione in zona Brera dopo una crisi che avrebbe richiesto l’intervento simultaneo di ambulanza, polizia e vigili del fuoco, attirando inevitabilmente l’attenzione dei residenti e dei passanti presenti nella zona.

Belen Rodriguez ricoverata in ospedale: l’intervento dei soccorsi

Secondo quanto emerso, tutto sarebbe iniziato nelle prime ore del mattino, quando alcuni vicini avrebbero sentito provenire dall’appartamento della conduttrice delle urla molto forti, accompagnate dalla richiesta disperata: "Aiuto, aiutatemi". Spaventati dalla situazione, i residenti avrebbero immediatamente allertato il 112. Una volta arrivati sul posto, gli agenti si sarebbero trovati davanti a una situazione particolarmente delicata: Belén sarebbe stata sola in casa e, almeno inizialmente, non avrebbe aperto la porta ai soccorritori.

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La mediazione sarebbe andata avanti circa tre ore, in un contesto descritto come molto teso. Soltanto quando i vigili del fuoco avrebbero iniziato a prepararsi per forzare l’ingresso dell’abitazione, la showgirl avrebbe deciso di aprire la porta. Chi l’avrebbe vista in quei momenti avrebbe parlato di una donna profondamente provata, visibilmente fragile e in uno stato di forte alterazione psicofisica. Dopo le prime cure ricevute sul posto, Belén sarebbe stata accompagnata in codice giallo al Policlinico di Milano per ulteriori controlli e accertamenti. Il lungo intervento delle forze dell’ordine avrebbe anche provocato il blocco temporaneo della circolazione nella via dove si trova lo stabile, trasformando una tranquilla mattinata milanese in una scena che ha inevitabilmente attirato curiosità e apprensione. Al momento, però, né la conduttrice né la sua famiglia hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle sue condizioni.

Le fragilità raccontate pubblicamente

La vicenda ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulle difficoltà personali di cui Belén aveva parlato apertamente negli ultimi mesi. Già nel 2025, dopo un’apparizione al festival Vanity Fair Stories che aveva fatto discutere per il suo evidente stato di confusione, era stata proprio lei a intervenire sui social per spiegare quanto stesse vivendo: "Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro", aveva raccontato con estrema sincerità, aggiungendo anche quanto sia complicato convivere con certe fragilità quando si lavora costantemente sotto i riflettori. Un tema che la showgirl aveva affrontato nuovamente anche durante una recente ospitata a È sempre mezzogiorno, dove aveva spiegato di sentirsi spesso percepita in maniera superficiale dal pubblico, nonostante anni di interviste e apparizioni televisive. In quell’occasione aveva parlato apertamente della propria sensibilità, lasciando intendere quanto il periodo vissuto negli ultimi tempi fosse tutt’altro che semplice.

Il peso del lavoro e le indiscrezioni

Nelle stesse ore si sono inoltre moltiplicate le indiscrezioni legate alla sua situazione professionale. Secondo alcune ricostruzioni circolati online, Belén avrebbe vissuto con grande delusione la decisione di non affidarle la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Una voce che, pur non essendo stata confermata direttamente dalla diretta interessata, avrebbe contribuito ad alimentare il racconto di un momento personale particolarmente difficile. A tutto questo si sono aggiunte anche altre indiscrezioni riguardanti presunti incidenti stradali e una possibile denuncia per omissione di soccorso, notizie sulle quali, però, al momento non esistono conferme ufficiali da parte della showgirl. Nel frattempo, il suo profilo Instagram è rimasto in silenzio, senza aggiornamenti o messaggi pubblicati nelle ultime ore.

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