Belen, la versione degli amici cambia tutto: "Solo un incidente domestico", cosa sarebbe successo davvero in casa sua Dopo giorni di indiscrezioni e ricostruzioni allarmanti, emerge un racconto molto diverso su quanto accaduto nell’appartamento milanese di Belen Rodriguez.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da due giorni non si parla d’altro. Il caso che ha coinvolto Belen Rodriguez, infatti, continua ad alimentare discussioni, indiscrezioni e interpretazioni contrastanti, soprattutto perché attorno alla vicenda resta ancora un enorme vuoto ufficiale. La conduttrice, almeno per ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica e questo silenzio inevitabilmente continua a lasciare spazio alle ipotesi più disparate. Nelle ultime ore, però, accanto alla prima ricostruzione circolata online e in televisione, avrebbe iniziato a prendere piede una versione decisamente diversa, riportata da persone vicine alla showgirl e considerata molto meno preoccupante rispetto a quanto emerso inizialmente.

Belen ricoverata: la ricostruzione più rassicurante degli amici

Secondo quanto riferito da alcuni amici di Belen, e riportato da Gente, ciò che sarebbe accaduto nell’abitazione milanese della conduttrice non avrebbe nulla a che vedere con scenari particolarmente gravi o situazioni fuori controllo. L’episodio, anzi, sarebbe nato da un semplice incidente domestico che avrebbe però provocato momenti di forte agitazione. La versione raccontata nelle ultime ore parla infatti di una serratura difettosa che avrebbe bloccato Belen all’interno del bagno di casa, impedendole di uscire. Una situazione certamente spiacevole, soprattutto se vissuta da sola, che avrebbe generato paura, richieste d’aiuto e una comprensibile tensione emotiva. Proprio quelle urla e quei rumori sentiti dai vicini avrebbero poi fatto scattare l’allarme, portando sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. Una dinamica che, se confermata, ridimensionerebbe parecchio il clima di forte preoccupazione nato nelle prime ore successive all’accaduto, ma che non spiegherebbe perché secondo le prime ricostruzioni la conduttrice avrebbe aperto la porta ai soccorsi solo quando erano sul punto di forzarla loro stessi.

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Le telefonate a Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Tra gli aspetti che più hanno colpito il pubblico ci sono anche i contatti avvenuti con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Secondo quanto trapelato, nelle fasi iniziali dell’intervento sarebbe emersa la necessità di verificare immediatamente la situazione dei figli della conduttrice. Santiago e Luna Marì, però, non si trovavano in casa in quel momento perché erano regolarmente a scuola. Una volta chiarito questo dettaglio, la tensione si sarebbe almeno in parte alleggerita. Sul posto, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe poi arrivato Stefano De Martino, mentre Cecilia Rodriguez sarebbe rimasta accanto alla sorella nelle ore successive. Intanto continua il silenzio della famiglia.

Il sostegno degli amici e il silenzio social

A colpire molti fan è stata anche l’assenza totale di commenti pubblici da parte della diretta interessata. Belen non è più apparsa pubblicamente dopo la partecipazione a È sempre mezzogiorno, dove era stata ospite di Antonella Clerici soltanto poche settimane fa, e sui social tutto continua ad apparire estremamente controllato. Accanto a lei, però, ci sarebbero alcuni amici storici che starebbero cercando di contenere il clamore mediatico nato attorno alla vicenda. Tra questi anche Patrizia Griffini, che secondo diverse indiscrezioni starebbe rassicurando telefonicamente le persone più vicine alla showgirl sulle sue condizioni.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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