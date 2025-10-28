Belen, tutti i suoi uomini oltre De Martino: un vero amore e tre aborti (mai rimpianti) La vita sentimentale della showgirl è sempre stata al centro della cronaca rosa tra flirt, tradimenti, rotture e ritorni di fiamma: scopriamo di più.

Belen Rodriguez, tra le protagoniste della puntata di Belve del 28 ottobre 2025, non ha mai nascosto di aver avuto una vita sentimentale molto tormentata. Nel corso degli anni, la showgirl argentina è finita molte volte tra le pagine della cronaca rosa per i nuovi flirt, le rotture, i tradimenti dei suoi partner e molto altro. In tutto questo, Belen non ha però mai rinunciato a cercare il vero amore, affrontando momenti più belli e spensierati e altri molto più difficili e dolorosi: scopriamo di più sulle sue relazioni e le ultime rivelazioni sugli aborti.

Belen, tutti i suoi uomini e il vero amore (non è De Martino)

Da quando Belen è approdata in Italia, sono stati diversi gli uomini che l’hanno affiancata in periodi più o meno lunghi della vita. Tra le prime relazioni importanti ricordiamo la storia d’amore con il calciatore Marco Boriello, considerato dalla stessa Belen, come ha dichiarato anche a Belve, il suo vero grande amore. A seguire, la showgirl ha poi avuto una lunga e travagliata relazione con l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, per poi arrivare al matrimonio con Stefano De Martino, dal quale è nato il figlio Santiago. Quella con De Martino è stata una storia veramente ricca di alti e bassi, di rotture e ritorni di fiamma e, da quanto emerso negli ultimi anni, anche di tradimenti. La stessa Belen ha definito questa storia come ‘tossica’.

Impossibile non ricordare, poi, la relazione con l’hair stylist ed ex gieffino Antonino Spinalbese, dalla quale è nata la secondogenita di Belen, la piccola e bellissima Luna Marì. A seguire, la showgirl ha avuto delle brevi relazioni anche con Elio Lorenzoni e Angelo Edoardo Galvano. Di recente, hanno iniziato a circolare voci, non confermate, sul presunto flirt tra Belen e il noto chirurgo di origini turche Kemal Alagol.

Belen e la dolorosa rivelazione: "Ho avuto tre aborti"

Nel corso di una passata intervista al settimanale F, Belen ha affrontato un tema molto delicato, ovvero quello dell’aborto, rivelando di averne avuti ben tre nel tentativo di diventare madre. "Non l’ho mai detto a nessuno ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita: due prima di Santi e uno fra Santi e Luna. Lì per lì ne ho sofferto, certo, ma poi ho avuto altri figli quindi, in tutta onestà, le rispondo che oggi non è un dolore né un rimpianto – ha raccontato la showgirl – Se una gravidanza non va bene significa che quel feto non era forte e per questo è stato espulso. Il corpo è la macchina più intelligente che abbiamo. Bisogna lasciar andare le cose".

