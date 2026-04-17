Belen perdona De Martino: “Guardo sempre Affari Tuoi. E se mi chiama a Sanremo…”, la pace (imprevista) in diretta TV
L’ipotesi di rivedere sullo stesso palco De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez potrebbe non essere più coì lontana: ecco cosa è successo.
Nella puntata di ieri sera di Stanno tutti invitati, il duo comico Pio e Amedeo ha ospitato sul palco la bella Belen Rodriguez, che per l’occasione si è lasciata andare anche ad alcune rivelazioni sull’ex marito Stefano De Martino e sul prossimo Festival di Sanremo. Dopo tante montagne russe, accuse, tradimenti e chi più ne ha più ne metta, tra la showgirl argentina e il conduttore di Affari Tuoi, nonché genitori di Santiago De Martino, potrebbe essere tornato il sereno: scopriamo di più.
Belen Rodriguez su De Martino: "Guardo sempre Affari Tuoi"
Scherzando con Pio e Amedeo durante lo show Stanno tutti invitati, Belen Rodriguez ha citato i suoi ex fidanzati rivelando: "Posso dire che non ho mai guardato il portafoglio degli uomini con cui sono stata. C’è stato il ballerino, il parrucchiere e il carcerato". Un chiaro riferimento agli ex Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e Fabrizio Corona. In più la showgirl ha anche rivelato di essere attualmente single: "Per la prima volta in vent’anni il mio cuore non batte per nessuno". E ancora non è tutto perché, rimanendo in tema ex, Belen ha rivelato di seguire con attenzione la carriera televisiva dell’ex marito Stefano De Martino. "La sera guardo sempre lui ad Affari Tuoi", ha infatti sottolineato, scatenando nei tanti fan l’idea che tra loro, dopo tante discussioni, incomprensioni e accuse, possa finalmente essere tornato il sereno.
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Belen apre le porte a Sanremo: "Se mi chiama perché no"
Dopo l’annuncio di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, hanno subito iniziato a circolare indiscrezioni sulla sua volontà di portare sul palco dell’Ariston, accanto a lui, due donne che nella sua vita sono state particolarmente importanti: Emma Marrone e Belen Rodriguez. La prima, grande amica del conduttore, avrebbe accettato subito senza particolari problemi, mentre la seconda avrebbe avuto qualche remora in più, da quanto rivelato dai rumors.
Ieri sera, però, Belen si è lasciata andare a una rivelazione anche su questo, mettendo a tacere ogni dubbio. "Se vado a Sanremo? Se mi chiama perché no", ha infatti affermato la showgirl. A questo punto i giochi sembrerebbero fatti e avere sullo stesso palco De Martino, Emma e Belen potrebbe essere davvero un colpaccio in termini di hype. Insomma, per il prossimo Festival di Sanremo 2027 è ancora (quasi) tutto da decidere, ma questa ritrovata pace tra Stefano De Martino e Belen rimane senza alcun dubbio un buon inizio.
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