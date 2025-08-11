Trova nel Magazine
Belen perde (di nuovo) le staffe: la reazione social della showgirl dopo la lite col benzinaio. Cosa ha detto

L'argentina ha risposto ad alcuni commenti velenosi sul caso della pompa di benzina in Sardegna. Era stata ripresa in un video virale e criticata pesantemente online.

Tommaso Pietrangelo

Torna all’attacco, Belen Rodriguez, a pochi giorni dalla vicenda che ha scatenato un’ondata di odio social nei suoi confronti. L’argentina, criticata per una lite controversa con un benzinaio in Sardegna – il video è esploso online in poche ore – di recente ha deciso di rispondere a nuovi commenti dal tono accusatorio. Nelle sue parole, tra veleni e tanta rabbia, anche un accenno a certi comportamenti scorretti del benzinaio protagonista dell’alterco. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Belen, la replica social dopo il caso del benzinaio in Sardegna

Non le manda certo a dire, Belen Rodriguez, vittima in questi giorni di commenti pesanti sui social. L’argentina era stata ripresa in Sardegna, durante un botta e risposta infuocato (e abbastanza volgare) con un benzinaio della zona. A seguire, il web si era scatenato con offese di ogni tipo. Spingendo Belen a replicare una prima volta. Ma evidentemente l’ondata di odio non si è arrestata, dato che la showgirl ha poi deciso di replicare nuovamente. E con toni ancora più decisi di prima.

"Belen ti adoro ma le regole valgono per tutti, anche meno", ha scritto qualcuno sotto uno degli ultimi post di Belen. E subito lei è intervenuta: "Non sapete cosa è successo. Quindi per favore lasciatemi stare". Ma lo sfogo della Rodriguez non si è fermato qui: "Perché lo sanno tutti come tratta chiunque, non tratta bene le donne ed è famoso per questo…Se mi inca**o ho le mie motivazioni! E tu non le sai! Facile registrare momenti che convengono e metterli su Instagram per massacrare una donna! Un signore ma per favore! Io se mi trattano male rispondo sia il benzinaio, Obama! Qua tutti bravi! Voglio vedere se nessuno ha mai mandato a fare in cu*o qualcuno! I preti siete, ma per favore!".

Cos’è successo tra Belen e il benzinaio in Costa Smeralda

Le parole di Belen arrivano a pochi giorni dal famigerato alterco col benzinaio sardo. In pratica, un video social aveva ripreso la conduttrice alla guida della sua auto, mentre passava in una zona evidentemente interdetta al traffico. "Perché ha spostato il birillo?", aveva detto il benzinaio, e subito Belen era sbottata: "Perché lei mi sta sul ca**o". Inutile dire che i social si erano gettati a capofitto nella polemica, criticando aspramente la risposta maleducata di Belen. Ma adesso, alla luce delle nuove spiegazioni dell’argentina, qualcuno potrebbe aver rivalutato quanto accaduto in Costa Smeralda. O almeno questo è quello che si augura Belen.

