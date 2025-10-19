Belen, pace ufficiale con Cecilia e Ignazio: la foto di mamma Veronica che mette a tacere i rumors Le sorelle Rodriguez e Moser sono apparsi per la prima volta nello stesso scatto, dopo mesi di tensioni e supposizioni. Poi un video tenerissimo con Clara Isabel.

Abbiamo atteso mesi per una foto che provasse la pace ritrovata in casa Rodriguez. E adesso, dopo la nascita di Clara Isabel mercoledì scorso, ecco sbucare lo scatto che mette a tacere i rumors. Belen Rodriguez, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser appaiono finalmente insieme, in un post condiviso dalla madre delle sorelle, Veronica Cozzani. Si sgonfiano quindi le voci sulle tensioni in famiglia, mentre la stessa Belen, in una storia pubblicata successivamente, appare per la prima volta con la nipotina appena nata in braccio. Ecco di seguito i dettagli della storia.

Belen, la foto che sancisce la pace con Ignazio e Cecilia

Finora avevamo avuto prova (soltanto) della pace tra le due sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia. La minore era infatti apparsa, lo scorso settembre, negli scatti del compleanno di Belen, a sancire così la fine di tensioni di cui si vociferava da mesi. Presunti litigi che la stessa Cecilia aveva in qualche modo confermato in un’intervista a Verissimo: "Non è successo niente di grave, siamo due sorelle che si assomigliano tanto, ma di carattere siamo molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa. Ma siamo una famiglia molto unita, però non morbosa. Ognuno ha la sua vita e ognuno ha la sua famiglia: ci sono momenti in cui stiamo insieme e momenti in cui siamo da soli".

Ora però è arrivata una prova ulteriore, se possibile ancora più decisiva. Perché nella stessa foto sono apparse non solo Cecilia e Belen, ma anche il cognato Ignazio Moser. Lo scatto è stato pubblicato da mamma Veronica Cozzani all’interno delle sue storie Instagram. E per quanto semplice, è la prova definitiva che i fan delle Rodriguez aspettavano da mesi. Vediamo nell’immagine una tavolata imbandita, e poi le due sorelle e Ignazio seduti vicini, mentre sorridono in direzione dell’obiettivo. Il passo avanti è innegabile: mesi fa Belen e Moser avevano smesso addirittura di seguirsi sui social. Ora appaiono insieme nella stessa stanza.

Il video-selfie di Belen con la nipotina Clara Isabel

Un’altra prova della pace in famiglia è arrivata dalle storie di Belen, poche ore fa. La showgirl argentina si è infatti immortalata in un video-selfie dolcissimo, mentre tiene stretta tra le braccia la nipotina neonata, Clara Isabel. È chiaro che la nascita della figlia di Cecilia deve aver contribuito parecchio al riavvicinamento in famiglia. E ora che Belen è impegnata con il suo nuovo ruolo da zia, il passato turbolento degli ultimi mesi è destinato a diventare soltanto un ricordo lontano.

