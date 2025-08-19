Belen Rodriguez, mamma Veronica fa luce sul marchio 'Luna Marì': "È meglio non aprire bocca" Dopo le numerose indiscrezioni sulla presunta registrazione del nome della secondogenita di Belen come brand, la nonna Veronica ha rotto il silenzio.

Nelle ultime settimane, Belen Rodriguez è stata sotto i riflettori come non mai e tra liti, accuse, fake news e supposizioni, su di lei ne sono state delle di tutti i colori. A far discutere è stata in particolare l’indiscrezione circolata ovunque secondo la quale Belen avrebbe registrato il nome della figlia Luna Marì come marchio pubblicitario per poterlo utilizzare a scopo commerciale. Ebbene, davanti a queste pesanti insinuazioni, la mamma Veronica Cozzani ha deciso di rompere il silenzio e fare luce una volta per tutte sulla questione: ecco le sue parole.

Belen, mamma Veronica Cozzani interviene: "È meglio non aprire bocca"

Belen Rodriguez, oltre ad aver dimostrato negli anni di essere una donna forte e indipendente, può sempre contare anche sul supporto della famiglia, e in particolare quello di mamma Veronica Cozzani, sempre pronta a prendere le difese dei figli da vera leonessa. A seguito delle ultime indiscrezioni secondo cui Belen avrebbe registrato come marchio pubblicitario il nome della figlia Luna Marì di 4 anni, Veronica ha deciso di intervenire e rompere il silenzio. "Non è vero! E tutti qui a commentare… È meglio non aprire bocca quando non si sa!", ha quindi affermato Veronica sui social smentendo categoricamente la fake news sul nome della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez, le accuse del web non si placano

Sono ormai settimane che Belen viene puntualmente presa di mira dal web, in un modo o nell’altro. Ogni suo movimento avviene sotto i riflettori e negli ultimi giorni sono state tante le accuse mosse nei confronti della showgirl argentina. Prima di tutto, Belen è stata fortemente criticata più volte per la sovraesposizione della figlia Luna Marì, di soli 4 anni, sui social. Questione che ha creato attraverso i social una discussione tra la showgirl e la speaker radiofonica Ema Stokholma, la quale si è espressa negativamente contro l’abitudine di Belen di postare in continuazione foto della figlia.

A seguito di questo, sono apparse sul web delle immagini di Belen mentre litiga animatamente da un benzinaio durante le vacanze estive, alle quale si sono aggiunte nelle ultime ore nuove indiscrezioni su un’altra presunta lite pubblica della showgirl che avrebbe addirittura tirato delle patatine contro dei ragazzi. E tutto questo ha inevitabilmente portato molti utenti del web ad accusare Belen di essere maleducata, arrogante e un po’ troppo piena di sé. Insomma, la bella Belen si ritrova in questo momento al centro di un vero e proprio ciclone mediatico che, come spesso accade, fa però parte dei cosiddetti ‘rischi del mestiere’.

