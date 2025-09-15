Belen, la reazione inaspettata dopo le parole di Cecilia a Verissimo. Cosa ha fatto la showgirl
L'argentina ha dato un chiaro segnale ai followers, a poche ore dalla confessione-fiume della sorella. A lungo si è parlato di una rottura insanabile tra le due. Ecco i dettagli.
A distanza di poche ore dall’intervista di Cecilia Rodriguez, ecco che spunta la reazione della sorella Belen. Nel salotto di Verissimo, la più giovane delle argentine ha toccato il tema della presunta lite in famiglia. E i toni sono sembrati distesi, tanto da far sperare i fan in una riconciliazione tra le due. Oggi, la ‘risposta’ di Belen via social pare confermare i sospetti dei followers. Vediamo di seguito che cos’è successo.
Belen, la presunta lite e il racconto di Cecilia Rodriguez a Verissimo
Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Cecilia Rodriguez ha scelto di affrontare con sincerità le domande sulla presunta lite con la sorella Belen. Da mesi, si rincorrono le voci su un allontanamento tra le due, alimentate da rumors e supposizioni social. "Se abbiamo litigato? Non è successo niente di grave", ha raccontato Cecilia, "siamo due sorelle che ci assomigliamo tanto però siamo molto diverse caratterialmente quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa. Siamo una famiglia molto unita, ognuno però ha la sua vita e la sua nuova famiglia e ci sono momenti in cui siamo più insieme altri no. Non vedo mia sorella come un personaggio, per me è mia sorella. Con la mia famiglia sono sempre stata molto protettiva. Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello. Penso che alla gente piace tanto quando la gente litiga".
Cecilia ha anche condiviso con il pubblico la gioia di Belen per la gravidanza, sottolineando quanto la sua presenza sia stata fondamentale nel momento più speciale della sua vita: "Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina".
Belen Rodriguez, il gesto inatteso che emoziona i fan
Alla luce di queste affermazioni, si è accesa tra i fan la speranza di una vera riconciliazione tra le sorelle. Ed è stata proprio Belen, oggi, a confermare i ‘sospetti’ con un intervento social che lascia davvero pochi dubbi. La showgirl ha infatti messo like al video pubblicato da Verissimo, in cui la sorella parlava del loro rapporto e del presunto litigio. Un piccolo segnale, ma dal valore enorme, che in molti hanno interpretato come un primo passo verso un riavvicinamento dopo mesi di silenzi e fraintendimenti. L’imminente nascita di Clara Isabel – la figlia tanto attesa di Cecilia e Ignazio Moser – sembra quindi aver riportato il sereno tra le sorelle Rodriguez.
La gravidanza di Cecilia, tuttavia, non è stata senza ostacoli. L’influencer ha raccontato pubblicamente il lungo iter che ha dovuto affrontare: cinque anni di attesa e, alla fine, il ricorso alla procreazione assistita per coronare il sogno di diventare mamma. "Ci siamo disperati", ha detto Cecilia, "volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché. Tutti i mesi mi veniva da piangere poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene". Adesso tutto è pronto per la nascita della bambina, il prossimo ottobre. E siamo certi che sarà circondata dall’amore di tutta la famiglia Rodriguez. Belen compresa.
