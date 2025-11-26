Belen e l’intervista fuori controllo, il suo chiarimento doloroso: ‘Attacco di panico e calmanti, ecco com'è andata" Belén spiega cosa è accaduto sul palco di Vanity Fair Stories: un forte attacco di panico e l’assunzione di tre calmanti ha compromesso la sua l’intervista, diventata virale sui social.

La partecipazione di Belén Rodriguez al palco di Vanity Fair Stories ha suscitato immediatamente un’onda di reazioni contrastanti. Le immagini, diventate virali in poche ore, mostravano una Belén lontana dalla brillantezza che il pubblico è abituato ad associare al suo nome: la parlantina era rallentata, i movimenti incerti, lo sguardo spesso sfuggente. Sui social molti avevano commentato l’evidente disagio, ipotizzando – in modo talvolta superficiale – l’uso di alcol o altre sostanze.

Durante l’incontro, la showgirl aveva affrontato temi molto delicati: dalle polemiche nate dopo le frasi pronunciate a Belve ("Io li ho picchiati tutti"), poi reinterpretate con l’ironia che lei stessa ha definito "sudamericana", fino al ricordo del video hard che un ricattatore aveva minacciato di diffondere in cambio di 500mila euro. Un racconto già di per sé emotivamente impegnativo, accompagnato però da una condizione psicofisica che aveva destato preoccupazione nei fan e che si era resa ancora più evidente nel momento in cui Belén era stata accompagnata dietro le quinte tenendosi al braccio del presentatore.

Belen e la serata difficile sul palco di Vanity Fair Stories

L’effetto rete è stato immediato. Numerosi utenti si sono chiesti perché l’intervista non fosse stata interrotta, vista la fragilità mostrata dalla showgirl sudamericana in quel momento. I commenti oscillavano tra la preoccupazione e il giudizio affrettato: "Non era palesemente in sé e metterla su un palco era l’ultima cosa da fare", ha scritto qualcuno. Altri chiedevano se avesse bevuto o fumato, alimentando speculazioni che hanno aggiunto ulteriore pressione mediatica alla situazione. In queste ore di rumore, mancava però la voce principale: quella di Belén. Ed è stata lei stessa, appena si è sentita pronta, a spiegare il motivo del suo stato.

Il chiarimento di Belen: attacchi di panico e uso dei calmanti

Con tre stories Instagram sincere e dirette, Belén ha voluto fare luce su quanto accaduto. Lontano dalle supposizioni, la sua spiegazione ha riportato la discussione sul terreno della salute mentale: "Volevo fare chiarezza su quello che mi è accaduto due giorni fa sul palco di Vanity. Mi sembra giusto farlo, soprattutto per i presenti a teatro".

La showgirl ha ricordato di non aver mai nascosto le sue battaglie con la depressione e con gli attacchi di panico: "Non ho fatto mai un segreto, ho raccontato sempre dei miei attacchi di panico e soprattutto della depressione che ho passato". Proprio un attacco di panico, arrivato la notte prima dell’intervista mentre era sola, ha dato il via all’effetto domino: "Ero senza i bambini e mentre stavo dormendo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi ho preso un altro e poi un altro». Il risultato sul palco, raccontato senza veli, è stato quello che tutti hanno visto: "Ovviamente il risultato è stato un rinco***onimento importante».

"Situazione veramente fuori controllo"

Belén ha spiegato quanto sia stato difficile rivedersi in quello stato: "Non è stato bello per me rivedermi così: è difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare una presa in giro". Ha ammesso di aver spesso rinunciato a eventi lavorativi quando non si sentiva in forma, ma questa volta voleva fortemente partecipare all’evento: "La verità è che ci tenevo ad esserci in quell’intervista di Vanity". Nelle stories, Belén ha ringraziato l’organizzazione dell’evento e il moderatore per la delicatezza mostrata: "Grazie per essere stato delicato in una situazione veramente fuori controllo". Poi ha voluto rassicurare il suo pubblico: "Ci sto lavorando, lavoro tanto con la psicologa… L’importante è stare attenti".

