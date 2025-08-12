Belen innamorata in Sardegna, scatta il bacio (bollente) con Nicolò: chi è il nuovo flirt dell'argentina La showgirl argentina è stata paparazzata, in Sardegna, in compagnia di un misterioso uomo di mezza età. E la complicità tra i due non lascia spazio ai dubbi. Ecco i dettagli.

Colpo di scena nell’estate di Belen Rodriguez: la showgirl argentina, protagonista indiscussa del gossip italiano, è stata sorpresa in atteggiamenti inequivocabili in Sardegna insieme a un uomo identificato col nome di Nicolò. Gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, mostrano la conduttrice e modella immersa tra le acque cristalline dell’isola, stretta al nuovo compagno e impegnata in un bacio appassionato che non lascia spazio a interpretazioni di sorta. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Belen, scatta il bacio in Sardegna con l’uomo del mistero

Dopo settimane di silenzio sulla sua vita privata, e persino dichiarazioni all’insegna della castità, la situazione sentimentale di Belen Rodriguez sembra aver imboccato una strada diversa, decisamente più vivace e ‘bollente’. L’argentina è infatti apparsa in una serie di scatti, firmati dal settimanale Chi, che la ritraggono avvinghiata a un misterioso uomo di mezza età. Il nome del fortunato sarebbe Nicolò, ma su di lui, al momento, filtrano pochissimi dettagli.

In ogni caso, il nuovo amore di Belen non sembrerebbe appartenere al mondo dello spettacolo e, stando a quanto trapela dalla copertina di Chi, potrebbe essere coetaneo o di poco più giovane della showgirl. Nulla si sa, per ora, sulla sua professione o sul modo in cui si sarebbero conosciuti. Le immagini, però, raccontano un’intesa innegabile: tra abbracci, sguardi complici ed baci che vanno ben oltre la semplice amicizia. Mentre la location sarda aggiunge una cornice da cartolina a un racconto di passione estiva che potrebbe (sperano i fan) trasformarsi presto in qualcosa di più stabile e duraturo.

I guai estivi di Belen, dalla lite col benzinaio al rapporto con Cecilia

Mentre il cuore di Belen pare aver ripreso a battere, su un altro fronte la situazione resta più delicata. Da tempo, infatti, si mormora di un raffreddamento dei rapporti con la sorella Cecilia, con cui storicamente Belen ha condiviso complicità, progetti e un legame particolarmente stretto. Le due non si mostrano insieme da mesi, e questa assenza è apparsa ancora più rumorosa alla luce della gravidanza di Cecilia, che in altre fasi della loro vita sarebbe stata con ogni probabilità un momento da vivere fianco a fianco.

Secondo diversi settimanali, e addetti ai lavori, all’origine del gelo vi sarebbe un episodio importante, mai raccontato apertamente, ma sufficiente a produrre una distanza non semplice da colmare. Intanto, Belen deve fare anche i conti con la bufera scoppiata sui social per la famosa lite con il benzinaio sardo. Giorni fa, un video virale aveva mostrato l’argentina nell’atto di inveire (in modo colorito) all’indirizzo di un uomo. E a stretto giro di posta erano arrivati commenti pesantissimi su Instagram. Ma se non altro, in questo marasma di rapporti complicati e stress, adesso Belen potrà distrarsi tra le braccia sicure del suo Nicolò.

