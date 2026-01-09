Trova nel Magazine
Belen Rodriguez, il gesto social di Andrea Iannone aumenta i rumors (e le ipotesi su Elodie). Cosa succede

Dopo le tante indiscrezioni sulla possibile rottura tra la cantante e il motociclista, spunta ora un dettaglio che chiama in causa l’ex fidanzata Belen.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

In un mondo ormai dominato dai social, basta davvero un piccolo gesto o dettaglio per far scattare gossip, ipotesi, rumors e indiscrezioni. Ed è proprio questo che sta accadendo da tempo alla coppia formata dal motociclista Andrea Iannone e dalla cantante Elodie. Da settimane si vocifera sulla presunta rottura tra i due, ipotesi che per molti sarebbe stata avvalorata anche dalle vacanze di Natale che i due diretti interessati hanno passato lontani l’uno dall’altra, con le rispettive famiglie. A questo, va ora ad aggiungersi un dettaglio social emerso nelle ultime ore che chiama in causa un altro volto noto dello spettacolo italiano: Belen Rodriguez, ex fidanzata di Iannone. Scopriamo di più.

Belen e Andrea Iannone, il gesto social che scalda il gossip

Ebbene sì, il mondo dei social è attento ad ogni piccola mossa e, soprattutto per ciò che riguarda i vip nostrani, non c’è dettaglio che possa passare inosservato. Nelle ultime ore, alcuni utenti del web hanno messo in evidenza il gesto social fatto da Andrea Iannone che, secondo le indiscrezioni, avrebbe ricominciato a seguire su Instagram l’ex fidanzata Belen Rodriguez dopo averle tolto il ‘segui’ diversi anni fa, proprio a seguito della loro separazione.

Un piccolo gesto che di norma può non avere alcun significato, ma che se abbinato al nome di Andrea Iannone e dell’ex Belen Rodriguez non può che portare a gossip, ipotesi e congetture da parte dei fan, soprattutto dopo le tante indiscrezioni sul suo rapporto con Elodie. Sul web c’è addirittura chi ha ipotizzato un riavvicinamento o ritorno di fiamma tra il motociclista e la showgirl argentina, fermo restando che né Elodie né Iannone hanno in realtà confermato la rottura di cui tanto si è vociferato nelle ultime settimane.

L’ipotesi dei fan nasce infatti, soltanto, da una serie di ‘indizi’ messi insieme nell’ultimo periodo: dalle vacanze di Natale passate separati di Elodie e Iannone, al totale silenzio dei diretti interessati sul gossip della rottura, passando per il gesto social di Iannone fino all’unica certezza, ovvero il fatto che Belen e Andrea abbiano già avuto una storia in passato.

Iannone e Belen Rodriguez, la storia d’amore passata

La relazione tra Belen Rodriguez e il pilota di motociclismo Andrea Iannone è durata circa due anni, dal 2016 al 2018, dopo la separazione della showgirl dal marito Stefano De Martino. Già nel 2017 si parlava di crisi, con i due che pubblicavano meno foto insieme sui social media. La rottura definitiva è arrivata però solo nel 2018, con voci che indicavano la grande volontà di Belen di dedicarsi al suo lavoro, motivo che avrebbe dunque allontanato Iannone, desideroso invece di realizzare progetti importanti come casa e matrimonio. Dopo la separazione, i due sarebbero comunque rimasti in buoni rapporti.

Programmi

