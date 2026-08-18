Belen, Gaetano Fidanzati conferma la crisi con la showgirl: "Siamo in pausa", e ora chiede spiegazioni Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il personal trainer avrebbe scelto di chiarire la situazione attraverso una nuova intervista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il rapporto tra Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati sarebbe arrivato a un momento particolarmente delicato. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e alcune presunte immagini della showgirl insieme a un altro uomo, il personal trainer avrebbe deciso di rompere il silenzio, fornendo una versione della situazione decisamente più diretta rispetto a quanto emerso finora.

Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati: lui conferma la crisi

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A raccogliere le sue parole è stato il giornalista Parpiglia, che lo avrebbe intervistato per la propria newsletter. Ed è proprio in questa occasione che Gaetano Fidanzati avrebbe confermato per la prima volta l’esistenza di una fase di distanza nella relazione, scegliendo però di utilizzare espressioni che sembrano lasciare aperta la possibilità di un confronto e, forse, di un chiarimento: "Siamo in pausa…Confermo", avrebbe dichiarato il personal trainer, confermando dunque che tra lui e Belén ci sarebbe effettivamente una situazione di crisi, senza però parlare apertamente di una rottura definitiva.

Il bisogno di un chiarimento tra Belen e Fidanzati

Nel corso dell’intervista, Gaetano Fidanzati avrebbe inoltre cercato di mantenere un tono rispettoso nei confronti della compagna, sottolineando di avere comunque una grande considerazione per lei, sia come donna sia come madre: "So che Belen è una mamma fantastica, una donna fantastica…", avrebbe infatti spiegato.

Allo stesso tempo, però, il personal trainer avrebbe lasciato intendere di avere ancora alcuni aspetti da chiarire con la showgirl, soprattutto alla luce delle indiscrezioni che hanno accompagnato queste ultime giornate. "So che ci parleremo, ma adesso non lo so…Certo, mi deve delle spiegazioni", avrebbe aggiunto. Parole che sembrerebbero raccontare soprattutto un momento di incertezza, nel quale il futuro della coppia non apparirebbe ancora definito. Lo stesso Fidanzati avrebbe infatti espresso il desiderio che la situazione possa progressivamente rientrare, evitando ulteriori tensioni: "Vorrei che si abbassassero i toni e vediamo se tutto si risolve per il meglio in un modo o nell’altro. Non sono fatto per queste cose".

Nessun ingresso al Grande Fratello Vip

Durante lo stesso intervento ci sarebbe stato spazio anche per chiarire un’altra voce circolata recentemente, quella secondo cui Gaetano Fidanzati avrebbe potuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip. L’ipotesi sarebbe stata categoricamente smentita dallo stesso personal trainer, che avrebbe risposto semplicemente: "Falso". Fidanzati avrebbe poi ricordato di essere stato contattato, molti anni fa, per partecipare a Temptation Island insieme a una sua ex compagna, ma avrebbe spiegato di non aver mai sentito quel mondo particolarmente vicino a sé: "Tanti anni fa con la mia ex mi hanno proposto Temptation, ma non è il mio mondo…".

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