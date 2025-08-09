Belen furiosa, risponde alle critiche dei fan dopo la lite col benzinaio: “Non sapete cosa è successo” A distanza di alcune ore dal video virale che vede la conduttrice visibilmente nervosa in auto, la Rodriguez torna sui social per fare chiarezza una volta per tutte.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Le immagini della discussione fra Belen Rodriguez e un benzinaio in Sardegna hanno fatto il giro del web in poche ore, scatenando un’ondata di commenti, giudizi e prese di posizione. Ma, a distanza di qualche giorno, è stata la stessa showgirl a rompere il silenzio sui social, rispondendo direttamente ai follower che l’hanno attaccata per il suo comportamento.

Belen sepolta dalle accuse dei fan sui social per la lite in Sardegna

Belen sta trascorrendo l’estate nell’isola con i figli Luna Marì e Santiago, condividendo sui social scatti al mare e momenti di relax. Proprio sotto queste immagini, però, sono comparsi messaggi ben poco concilianti, nei quali molti utenti hanno fatto riferimento alla famosa lite. "Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri inca**ata per altro, perché altrimenti se è arroganza sincera, siamo messi bene", ha scritto qualcuno sotto l’ultimo post Instagram della conduttrice,"Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più", ha scritto un altro. Evidentemente tutte queste riprese da parte dei follower hanno scatenato nuovamente l’animo turbato dell’imprenditrice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belen Rodriguez risponde direttamente ai fan: "Non sapete"

Belen non si è tirata indietro e ha scelto di rispondere senza filtri. "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque", ha spiegato. A chi le ha contestato di selezionare le interazioni, replicando solo ai messaggi positivi, ha ribattuto: "Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima". Parole che lasciano intendere come, secondo lei, il video virale racconti solo una parte della vicenda e che dietro il suo tono acceso possano esserci state situazioni non mostrate. Sarà così?

Intanto l’episodio arriva in un momento in cui Belen si trova al centro dell’attenzione mediatica, non solo per questa discussione ma anche per altre situazioni che hanno alimentato curiosità e pettegolezzi. Nelle ultime settimane, infatti, la conduttrice è stata fotografata insieme all’ex Stefano De Martino in alcuni locali di Porto Cervo, in un clima che sembra ormai disteso nonostante il loro passato turbolento. Con lei in Sardegna c’è anche Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, a conferma della volontà di mantenere rapporti civili per il bene dei figli. Per non parlare poi della presunta lite con la sorella Cecilia ancora in atto.

Un’estate sotto i riflettori per la conduttrice

Nonostante le polemiche, Belen sembra decisa a non lasciarsi turbare più di tanto. Le sue giornate, stando ai profili social, scorrono tra gite in barca, cene con amici e momenti in famiglia, mentre sui social continua a mostrare sorrisi e panorami mozzafiato. E se per qualcuno quell’uscita resta indifendibile, per altri vale la considerazione che una reazione impulsiva, in un momento di tensione, non possa condannare completamente la conduttrice. Belen, dal canto suo, sembra pronta a voltare pagina e godersi la sua vacanza.

Potrebbe interessarti anche