Nel salotto del GialappaShow, una settimana fa, Belen Rodriguez si è presa la scena con una performance fulminante destinata a far discutere a lungo. La showgirl ha infatti rifilato una serie di stoccate all’ex Stefano De Martino, e puntualmente, come rivela adesso un’indiscrezione di Dagospia, pare che il comportamento dell’argentina abbia indispettito parecchio il conduttore. Insomma, il ‘re’ di Affari Tuoi l’avrebbe presa davvero malissimo. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Belen, la reazione di De Martino dopo la stoccata al GialappaShow

A lanciare l’indiscrezione, nella sua rubrica "A lume di Candela", è stato Giuseppe Candela su Dagospia. "Quella gran volpona di Belen ha deciso di far saltare i nervi all’ex marito, l’infedele Stefano De Martino", ha scritto il giornalista. "L’ex Pube de Oro non avrebbe gradito affatto la gag organizzata dalla Gialappa’s Band, non solo hanno riproposto la sua ‘cattivissima’ imitazione ma hanno pure inscenato un duetto ‘velenoso’ con l’ex moglie. Il clima tra i due è sempre più teso".

Insomma, la performance da applausi dell’argentina avrebbe mandato su tutte le furie l’ex, che in questi mesi sta lottando per mantenere il primato tv con il suo Affari Tuoi. E può darsi che a far inviperire Stefano, soprattutto, sia stato il riferimento al suo rivale Gerry Scotti, ormai ‘bestia nera’ per l’ex ballerino grazie all’exploit con La Ruota della Fortuna.

Lo sketch ‘velenoso’ di Belen al GialappaShow

Come detto, il duello a distanza tra Belen e De Martino è iniziato la settimana scorsa, quando l’argentina si è presa la scena come ospite del GialappaShow. Coinvolta nello sketch "Tra ex moglie ed ex marito", la conduttrice ha fronteggiato il ‘finto’ Stefano interpretato da Gigi del duo "Gigi e Ross". "Tra noi c’è un bellissimo rapporto. Ti ricordi quando eri più ricca di me?", ha iniziato il comico. E subito Belen ha replicato "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?", con chiaro riferimento ai presunti ritocchini che l’ex Amici avrebbe scelto di fare nel corso degli ultimi anni.

Poi il De Martino ‘impostore’ ha ironizzato sui video privati diffusi online, sventura che era toccata a suo tempo anche alla Rodriguez. "I miei hanno avuto più successo", ha detto, scatenando così un’altra stilettata dell’argentina: "Perché tu ti alleni molto. Perché non vai a ca*are?". E infine, come ciliegina sulla torta, Belen ha spiazzato tutti chiamando in causa il rivale di De Martino: "Tutte le notti penso a quel figo di Gerry Scotti". Non c’è da stupirsi, insomma, se all’ex ballerino l’uscita di Belen non è andata giù.

