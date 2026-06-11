Belen fidanzata da aprile con il personal trainer Gaetano, le foto insieme li inchiodano: chi è lui
La showgirl ancora al centro del gossip dopo alcune uscite con il personal trainer Gaetano Fidanzati: amicizia speciale o qualcosa di più?
Negli ultimi tempi Belen Rodriguez è tornata con frequenza al centro dell’attenzione mediatica, non soltanto per i progetti professionali saltati, ma anche per le vicende legate alla sua vita privata. Dopo settimane caratterizzate da indiscrezioni sul suo stato d’animo e sul delicato periodo affrontato lontano dai riflettori, la showgirl argentina è stata avvistata in compagnia di Gaetano Fidanzati, personal trainer molto conosciuto nell’ambiente dello spettacolo. Le immagini pubblicate da alcuni settimanali hanno inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico, facendo nascere interrogativi sulla natura del loro rapporto.
Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati: una giornata insieme a Milano
Secondo quanto riportato su Oggi, Belen e Fidanzati avrebbero passato un’intera giornata insieme nel cuore di Milano. Il personal trainer sarebbe andato a prenderla nei pressi della sua abitazione per poi accompagnarla in uno dei locali più esclusivi della zona di Brera. Nel corso della giornata i due si sarebbero uniti a un gruppo di amici, tra i quali figurava anche Tony Effe, legato da tempo a Fidanzati da un rapporto di amicizia e collaborazione professionale.
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Dopo il pranzo, la compagnia si sarebbe spostata per una sessione di shopping tra le boutique di via Montenapoleone. Le fotografie diffuse non mostrano baci o atteggiamenti apertamente romantici, ma diversi osservatori hanno sottolineato una certa complicità tra i due. Non a caso qualcuno ha parlato di una sintonia evidente e di una vicinanza che non è passata inosservata.
Le parole di chi ha raccontato il retroscena
A rendere ancora più interessante la vicenda sono state alcune dichiarazioni riportate nell’articolo, con Alberto Dandolo che spiega: "L’amico speciale non la perde di vista per un istante. La sintonia tra i due è palpabile: sorridono, si sfiorano quasi fossero una coppia". Parole che hanno inevitabilmente alimentato le ipotesi su una possibile frequentazione sentimentale. Tuttavia, gli stessi racconti sottolineano come la conduttrice stia affrontando questa fase della sua vita con prudenza e senza voler accelerare i tempi.
La versione di Belen e l’attesa di conferme
Nonostante il clamore suscitato dalle fotografie, Belen continua a definirsi single. Secondo quanto emerso, la showgirl considera Gaetano Fidanzati un amico con cui trascorre volentieri il proprio tempo libero e con il quale esiste un rapporto di fiducia consolidato. I due, infatti, non si conoscerebbero da oggi. Fidanzati frequenta da tempo l’entourage della famiglia Rodriguez ed è anche il personal trainer di Ignazio Moser. Proprio questa conoscenza pregressa rende più difficile comprendere se ci si trovi di fronte a una semplice amicizia oppure a qualcosa destinato a evolversi. A rendere il quadro ancora più intrigante ci sono alcune ricostruzioni secondo cui i due si frequenterebbero con maggiore assiduità già dalla fine di aprile. C’è persino chi sostiene che in passato siano stati notati in atteggiamenti particolarmente affettuosi durante una serata trascorsa insieme.
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