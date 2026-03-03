Belen presto cittadina italiana: perché non ha ancora la cittadinanza e la frecciata a De Martino
La showgirl argentina, dopo ben 20 anni nel nostro Pese, è ora pronta a sostenere l’esame per diventare ufficialmente cittadina italiana: ecco i dettagli.
Belen Rodriguez, nata a Buenos Aires nel 1984, è arrivata in Italia nel 2004 a soli 20 anni, trasferendosi a Milano per avviare la sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Come ha spesso raccontato proprio lei, la showgirl è arrivata nel nostro Paese con soli 180 euro e una valigia, iniziando a lavorare prima come modella e successivamente per la televisione. La vera popolarità è arrivata nel 2008 grazie alla partecipazione al reality show L’isola dei famosi, e da quel momento la sua carriera è stata in continua ascesa. Nonostante Belen sia qui da ormai più di 20 anni e abbia sposato un italiano, ancora non possiede la cittadinanza italiana. Il motivo? Scopriamolo.
Belen, perché non ha ancora la cittadinanza italiana (nonostante De Martino)
Ebbene sì, nonostante Belen Rodriguez sia in Italia da più di vent’anni e abbia sposato Stefano De Martino nel 2013, ad oggi ancora non possiede la cittadinanza italiana. Il motivo è abbastanza semplice, e a rivelarlo è stata proprio la showgirl durante un’intervista a Che Tempo Che Fa. "Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America. Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba", ha rivelato Belen riferendosi ovviamente a Stefano De Martino. Il loro matrimonio è infatti finito troppo presto per permettere alla showgirl di ottenere la cittadinanza italiana.
Belen presto cittadina italiana: l’esame per la cittadinanza
Sfumato il matrimonio con Stefano De Martino, per ottenere finalmente la cittadinanza italiana Belen non può fare altro che superare l’esame che permette di ottenere il documento. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dal settimanale Chi, la bella showgirl argentina dovrebbe affrontare questo importante passo proprio ad aprile 2026, periodo nel quale sarebbe previsto per lei il test ufficiale per ottenere la cittadinanza italiana.
Superare l’esame per Belen non sarà certo un problema considerando che ha un reddito minimo più che dimostrabile e che vive in Italia da ben più di 10 anni. Se i requisiti principali ci sono dunque tutti, a lei non rimane che superare l’esame di italiano volto a testare la padronanza della nostra lingua a un livello almeno B1, che si svolgerà il prossimo mese in una scuola internazionale di Milano. Belen ha ampiamente dimostrato di conoscere molto bene l’italiano, e non avrà dunque alcun problema nemmeno da questo punto di vista. L’obbiettivo è ormai ad un passo, e Belen potrà finalmente considerarsi cittadina italiana a tutti gli effetti.
