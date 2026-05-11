Belen e Stefano De Martino sempre più vicini: "Si scrivono e punzecchiano come due adolescenti"

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi mesi si erano lanciati frecciatine, battute pungenti e dichiarazioni che sembravano allontanarli definitivamente, eppure oggi il gossip torna ancora una volta a concentrarsi su Belén Rodríguez e Stefano De Martino, perché secondo alcune indiscrezioni tra i due starebbe nascendo un nuovo riavvicinamento che, almeno per il momento, nessuno dei diretti interessati ha voluto confermare o smentire.

Le nuove indiscrezioni sul rapporto tra Belén e Stefano De Martino

Da anni il rapporto tra Belén e Stefano sembra seguire uno schema tutto suo, quasi impossibile da decifrare fino in fondo. Si allontanano, si ignorano pubblicamente, poi improvvisamente tornano a mostrarsi più vicini, lasciando spazio a nuove interpretazioni. Ed è proprio quello che starebbe accadendo adesso, almeno secondo quanto raccontato nelle ultime ore dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Secondo quanto riferito da una presunta amica di Belén, che spesso dorme da lei per aiutarla con la casa quando lei è troppo impegnata dal lavoro, tra i due ex coniugi sarebbe tornata una complicità molto forte, come riferito da Venza: "Più che una storia d’amore, quella tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino è ormai una serie a episodi. Si lasciano, si punzecchiano, si ignorano e poi, puntualmente, riescono rumors su un presunto avvicinamento. Il rapporto tra i due sembra non conoscere pause, e anche stavolta il copione pare lo stesso: distanze, gossip in fermento e, forse, un nuovo riavvicinamento".

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Naturalmente si tratta ancora soltanto di rumor, da prendere con prudenza, soprattutto considerando quante volte in passato si è parlato di un loro possibile ritorno senza che poi arrivassero conferme concrete. Questa volta, però, molti fan della coppia credono che dietro le indiscrezioni possa esserci qualcosa di reale, anche perché negli ultimi tempi erano già apparsi più sereni nella gestione del loro rapporto familiare, soprattutto per il bene del figlio Santiago. In molti avevano notato un atteggiamento più disteso da parte di entrambi, una sintonia che sembrava andare oltre i semplici rapporti civili tra ex partner.

Le frecciatine pubbliche e il presunto fastidio di Stefano

A rendere la situazione ancora più curiosa ci sono però le recenti dichiarazioni di Belén, che nelle ultime settimane aveva lanciato diverse frecciatine pubbliche all’ex marito. In particolare, aveva fatto discutere la sua partecipazione allo show Stanno Tutti Invitati, durante la quale erano tornati d’attualità i vecchi gossip sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi. Parole che, secondo alcune indiscrezioni circolate online, non sarebbero state accolte con leggerezza da Stefano De Martino. Anzi, qualcuno sostiene che il conduttore si sarebbe infastidito parecchio per il ritorno di certe voci proprio in un momento molto positivo della sua carriera televisiva.

Eppure, osservando meglio la situazione, c’è anche chi interpreta quelle battute in maniera completamente diversa. Secondo alcuni, infatti, le provocazioni di Belén potrebbero non essere state vere prese di distanza, ma piuttosto un modo ironico e indiretto per mantenere vivo un rapporto che non si sarebbe mai davvero spento. La verità, almeno per ora, la conoscono soltanto loro. Né Belén Rodríguez né Stefano De Martino hanno commentato apertamente queste nuove voci, ma il loro silenzio continua inevitabilmente ad alimentare curiosità e supposizioni.

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