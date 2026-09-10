Belén Rodriguez scaricata da Gaetano Fidanzati: il follow tolto su Instagram e l'addio con un messaggio La storia tra la showgirl e il personal trainer, dopo una serie di momenti vissuti insieme durante l’estate, sarebbe arrivata alla conclusione in modo improvviso.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati quella che sembrava essere una storia destinata a proseguire anche dopo l’estate avrebbe invece preso una direzione completamente diversa nel giro di pochissimo tempo. I due, che fino a pochi giorni fa erano apparsi insieme e sembravano aver superato anche le prime difficoltà, avrebbero messo definitivamente la parola fine alla loro relazione, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

La rottura dopo un’estate insieme

A rendere ancora più sorprendente il finale ci sono le immagini pubblicate recentemente dal settimanale Oggi, nelle quali Belén e Gaetano apparivano ancora affiatati al rientro a Milano dopo la vacanza trascorsa all’Isola di Albarella. I due erano stati fotografati mentre scaricavano le valigie dal minivan e si dirigevano verso l’abitazione della showgirl a Brera. Quelle immagini, viste alla luce degli ultimi sviluppi, sembrerebbero però raccontare gli ultimi momenti della coppia prima della brusca separazione. Nel frattempo, infatti, entrambi avrebbero smesso di seguirsi sui social, facendo crescere rapidamente le voci sulla fine della relazione.

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Rottura tra Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati: il messaggio finale

A fornire un nuovo retroscena sulla vicenda è stato Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter. Secondo quanto raccontato dal giornalista, sarebbe stato proprio Gaetano Fidanzati a prendere la decisione definitiva, comunicando a Belén la volontà di interrompere la relazione attraverso WhatsApp. Il contenuto preciso del messaggio non sarebbe stato reso pubblico, ma, stando alla ricostruzione, si sarebbe trattato di poche parole sufficienti a comunicare alla showgirl la scelta di non proseguire più la frequentazione. Un modo netto di chiudere una storia che, fino a pochi giorni prima, sembrava aver ritrovato il proprio equilibrio.

I dubbi sulla serata in Sardegna

Alla base della rottura ci sarebbe anche una situazione rimasta poco chiara e legata a una serata trascorsa da Belén in Sardegna. Nei giorni precedenti, infatti, erano emerse indiscrezioni su una presunta notte trascorsa dalla showgirl a Porto Rafael, mentre Gaetano si trovava a Forte dei Marmi. Belén avrebbe respinto con decisione le ricostruzioni, sostenendo di non aver fatto nulla di sbagliato. Secondo le indiscrezioni, però, Gaetano non sarebbe rimasto convinto dalle spiegazioni ricevute, arrivando a ritenere che la compagna non fosse stata completamente sincera con lui.

Una pressione diventata difficile da gestire

La questione della fiducia non sarebbe stata l’unica ragione della separazione. Nella ricostruzione della vicenda avrebbe avuto un peso anche l’esposizione mediatica che inevitabilmente ha accompagnato la relazione. Gaetano, infatti, secondo quanto riferito, avrebbe faticato a sostenere la pressione legata alla notorietà di Belén e all’attenzione costante dei media. Dopo una prima pausa e il successivo riavvicinamento, dunque, la situazione sarebbe precipitata fino alla decisione finale. Inoltre Belén, negli ultimi giorni ha condiviso sui social alcune frasi dal tono particolarmente amaro, che potrebbero far pensare ad un’effettiva separazione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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