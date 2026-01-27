Belen e Barbara D’Urso, i retroscena choc sull’addio a Mediaset: “Pier Silvio non c’entra…” Corona e l'ex olgettina Marishtell Polanco hanno dato versioni (in parte) discordanti sull'allontanamento delle due conduttrici dalla rete. Ecco che cosa hanno detto.

Le voci corrono veloci. Non solo quelle diffuse da Corona, che nell’ultima puntata di Falsissimo ha svelato la verità (a suo dire) sulla cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset. Ma anche le indiscrezioni uscite dalla bocca di Marysthell Polanco, ex protagonista dei processi Ruby e Ruby ter. Secondo la Polanco, sia Barbara che Belen Rodriguez sarebbero stare ‘allontanate’ dalla rete per volere della stessa persona misteriosa. Mentre Pier Silvio Berlusconi, un tempo ritenuto il principale responsabile (almeno nel caso della D’Urso) sarebbe del tutto estraneo a queste dinamiche. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Belen e Barbara D’Urso, il retroscena svelato da Marysthell Polanco

Le rivelazioni di Marysthell Polanco sono arrivate, un po’ a sorpresa, davanti alle telecamere di un’emittente locale, ErreTv. L’olgettina del caso Ruby ha parlato dei casi di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, entrambe sparite dai canali Mediaset ma per motivi che si credevano molto diversi. Se infatti nel caso di ‘Barbarella’ si sospettava lo zampino di Pier Silvio, Belen aveva sempre sostenuto di aver lasciato la tv per motivi personali. Eppure le indiscrezioni della Polanco parlano chiaro.

A mettere il veto su entrambe le conduttrici non sarebbe stato l’ad Mediaset, ma "un’altra persona che non voleva Belen". La stessa, ha aggiunto Marysthell, che avrebbe "eliminato anche la d’Urso, che lavorativamente era al top. Non dava fastidio a Mediaset, ma a una persona. Non c’entra nulla Pier Silvio, non c’entrano i figli di Silvio".

La versione di Corona su Barbara D’Urso

Le parole della Polanco non coincidono però – o almeno non del tutto – con quanto dichiarato recentemente da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, nell’ultima puntata di Falsissimo, avrebbe dato la ‘colpa’ dell’allontanamento di Barbara dalla tv a due figure in particolare: Maria De Filippi e Marina Berlusconi. Sulla prima Corona ha dichiarato: "Tra Maria De Filippi e Barbara c’erano stati problemi dietro le quinte. Maria De Filippi c’entra con il suo licenziamento: le faceva la guerra, le impediva di avere gli stessi ospiti nella stessa puntata". Aggiungendo anche che la D’Urso avrebbe spinto gli ospiti dei suoi programmi a firmare "liberatorie con penali altissime per far sì che non si parlasse di Maria De Filippi".

Accuse gravissime, supportate a detta di Corona dalle dichiarazioni di un’ex opinionista di Mediaset. Che avrebbe confermato "grossi problemi dietro le quinte", da cui "sono nati tutti i problemi di Barbara". Altro discorso varrebbe invece per il presunto veto posto dalla Rai su Barbara D’Urso. "La Rai è lottizzata, dipende da questioni politiche", ha spiegato Corona, "Marina (Berlusconi, ndr), essendo capa Forza Italia, chiama e dice che Barbara lì non può lavorare". E anche su questo punto sarebbe arrivata la conferma dell’ex opinionista Mediaset: "Il veto in Rai l’ha messo Marina, lo so per certo da persone mie care che lavorano lì. Nomi apicali della politica, della Rai e di Mediaset hanno cercato di farla ragionare, ma non c’è stato verso. Milly Carlucci è stata l’unica che ha potuto fare qualcosa".

Non è chiaro, al momento, quanta verità si nasconda dietro le dichiarazioni di Corona e della Polanco. Certo è che i nomi fatti sono tanti, e importanti. Ed è difficile pensare che non pioveranno altre querele su chi ha avuto l’ardire di parlare.

