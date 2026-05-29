Belén, doppio incidente in macchina e la possibile denuncia: nuovi problemi dopo il malore
Stando alle ultime indiscrezioni la showgirl argentina rischierebbe una denuncia per omissione di soccorso in ben due episodi alla guida del suo suv a Milano
Nuove preoccupazioni per Belén Rodriguez. Ricoverata in ospedale soltanto pochi giorni fa a causa di un malore, la showgirl argentina è finita nuovamente al centro dell’attenzione per due episodi avvenuti a Milano. Stando ad alcune indiscrezioni, la conduttrice ed ex ‘iena’ rischierebbe di dovere rispondere di omissione di soccorso in seguito a due incidenti stradali sui quali la Polizia sta indagando. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Belén Rodríguez, doppio incidente a Milano: cosa rischia la showgirl
Stando ad alcune ricostruzioni diffuse nelle ultime ore, il primo episodio sarebbe accaduto nella zona dell’Arco della Pace, a Milano, in via Melzi d’Eril. L’auto guidata da Belén Rodríguez avrebbe urtato lo specchietto retrovisore di una vettura parcheggiata lungo la strada. Dopo l’impatto, però, la donna non si sarebbe fermata per lasciare i propri dati o verificare eventuali danni.
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Il secondo incidente, considerato più serio, si sarebbe verificato invece in via San Marco, nel quartiere di Moscova. In questa circostanza sarebbero rimasti coinvolti uno scooter e alcuni veicoli in sosta. Tre persone avrebbero riportato ferite non gravi e anche in questo caso, stando alle testimonianze raccolte, Belén avrebbe lasciato il luogo dell’incidente senza prestare assistenza ai presenti.
Le indagini sono partite anche grazie ad alcune fotografie e video realizzati dai passanti presenti al momento dei fatti. Gli agenti stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica degli episodi per capire se esistano gli elementi necessari a formalizzare una denuncia nei confronti della showgirl.
Il momento ‘no’ di Belén Rodríguez dopo il malore
Il rischio di una denuncia (ancora presunto, trattandosi puramente di indiscrezioni) arriva in un momento particolarmente delicato per Belén Rodriguez, che soltanto pochi giorni fa era stata ricoverata al Policlinico di Milano dopo un malore improvviso. Dopo gli accertamenti medici, la conduttrice è stata dimessa nel giro di poche ore ed è potuta tornare nel suo appartamento in zona Brera, a Milano. Stando agli ultimi rumor qui sarebbe ‘assistita’ dall’amica Patrizia Griffini, la ‘petineuse’. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si starebbe invece occupando dei rispettivi figli avuti con la showgirl, Santiago e Luna Mari.
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