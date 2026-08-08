Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino: "Lui è libero", poi difende Gaetano Fidanzati dalle critiche La showgirl argentina risponde ai commenti e chiarisce, a modo suo, sia la situazione sentimentale dell'ex marito sia le critiche sul nuovo compagno.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione per alcune risposte lasciate sui social che, in poche battute, hanno riacceso il dibattito sulla sua vita sentimentale e soprattutto sul rapporto, ormai da tempo concluso, con Stefano De Martino. La showgirl, infatti, ha condiviso alcune immagini della sua estate insieme a Gaetano Fidanzati, mostrando una complicità che sembra raccontare un momento particolarmente sereno, ma tra i commenti non sono mancate le provocazioni e i riferimenti al passato. E proprio da quelle osservazioni sono arrivate alcune delle risposte più interessanti.

Belen e la frase su Stefano De Martino

Tra le immagini pubblicate da Belen, una follower ha deciso di riportare inevitabilmente l’attenzione sull’ex marito, scrivendo semplicemente: "Per sempre De Martino". Una frase che avrebbe potuto essere ignorata, soprattutto considerando il contesto romantico del post, ma alla quale la showgirl ha scelto invece di replicare in modo diretto e senza troppi giri di parole: "Lui è libero". Una risposta brevissima, ma tutt’altro che priva di conseguenze, soprattutto alla luce delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul conduttore. Il riferimento è alle dichiarazioni di Anna Annunziata, madre della stilista Gilda Ambrosio, che aveva raccontato al settimanale DiPiù alcuni dettagli sul rapporto tra la figlia e De Martino, arrivando anche a riferire che il conduttore la chiamerebbe affettuosamente "suocera". Quelle parole avevano inevitabilmente alimentato l’ipotesi di interesse amoroso tra Stefano e Gilda, un rapporto sul quale da anni si susseguono indiscrezioni senza che i diretti interessati abbiano mai fornito una conferma ufficiale. La frase di Belen, dunque, sembra andare nella direzione opposta, anche se naturalmente non può essere considerata una conferma definitiva dello stato sentimentale dell’ex marito.

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Il confronto di Stefano con Gaetano Fidanzati

A finire sotto osservazione non è stato però soltanto De Martino. Alcuni utenti hanno infatti commentato la differenza d’età percepita tra Belen e Gaetano Fidanzati, il personal trainer milanese con cui la showgirl sta vivendo questa nuova relazione. Anche in questo caso, la risposta non ha tardato ad arrivare. A chi ha definito il nuovo compagno "troppo giovane", Belen ha replicato: "Ha la stessa età del mio ex marito. Quale sarebbe il problema?". Una frase che mostra quanto il paragone con De Martino continui a riaffiorare anche quando il discorso riguarda la sua nuova storia, nonostante il matrimonio e la separazione appartengano ormai al passato. Sul dato anagrafico, tuttavia, rimane una piccola curiosità: De Martino è nato nel 1989, mentre Fidanzati viene generalmente indicato come classe 1991. Potrebbe quindi trattarsi semplicemente di un riferimento alla loro vicinanza generazionale.

Il detto esilarante di Belen Rodriguez

Belen ha poi risposto anche a chi ha osservato che le relazioni, quando iniziano, tendono a fare molto rumore. La showgirl ha scelto una risposta decisamente colorita: "Chi inizia a razzo, finisce a ca**o. E non è questo il caso". Con questa battuta Belen sembra voler mettere a tacere l’idea di una relazione destinata a esaurirsi rapidamente, lasciando intendere che il rapporto con Gaetano non sarebbe nato soltanto nelle ultime settimane, nonostante la maggiore attenzione mediatica sia arrivata con la recente ufficializzazione. Il carosello pubblicato da Venezia, del resto, mostrava una coppia molto affiatata e lontana dall’intenzione di nascondersi. Belen ha quindi scelto di vivere pubblicamente questo nuovo capitolo, rispondendo anche alle critiche quando lo ritiene necessario. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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