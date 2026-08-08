Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino: "Lui è libero", poi difende Gaetano Fidanzati dalle critiche
La showgirl argentina risponde ai commenti e chiarisce, a modo suo, sia la situazione sentimentale dell'ex marito sia le critiche sul nuovo compagno.
Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione per alcune risposte lasciate sui social che, in poche battute, hanno riacceso il dibattito sulla sua vita sentimentale e soprattutto sul rapporto, ormai da tempo concluso, con Stefano De Martino. La showgirl, infatti, ha condiviso alcune immagini della sua estate insieme a Gaetano Fidanzati, mostrando una complicità che sembra raccontare un momento particolarmente sereno, ma tra i commenti non sono mancate le provocazioni e i riferimenti al passato. E proprio da quelle osservazioni sono arrivate alcune delle risposte più interessanti.
Belen e la frase su Stefano De Martino
Tra le immagini pubblicate da Belen, una follower ha deciso di riportare inevitabilmente l’attenzione sull’ex marito, scrivendo semplicemente: "Per sempre De Martino". Una frase che avrebbe potuto essere ignorata, soprattutto considerando il contesto romantico del post, ma alla quale la showgirl ha scelto invece di replicare in modo diretto e senza troppi giri di parole: "Lui è libero". Una risposta brevissima, ma tutt’altro che priva di conseguenze, soprattutto alla luce delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul conduttore. Il riferimento è alle dichiarazioni di Anna Annunziata, madre della stilista Gilda Ambrosio, che aveva raccontato al settimanale DiPiù alcuni dettagli sul rapporto tra la figlia e De Martino, arrivando anche a riferire che il conduttore la chiamerebbe affettuosamente "suocera". Quelle parole avevano inevitabilmente alimentato l’ipotesi di interesse amoroso tra Stefano e Gilda, un rapporto sul quale da anni si susseguono indiscrezioni senza che i diretti interessati abbiano mai fornito una conferma ufficiale. La frase di Belen, dunque, sembra andare nella direzione opposta, anche se naturalmente non può essere considerata una conferma definitiva dello stato sentimentale dell’ex marito.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il confronto di Stefano con Gaetano Fidanzati
A finire sotto osservazione non è stato però soltanto De Martino. Alcuni utenti hanno infatti commentato la differenza d’età percepita tra Belen e Gaetano Fidanzati, il personal trainer milanese con cui la showgirl sta vivendo questa nuova relazione. Anche in questo caso, la risposta non ha tardato ad arrivare. A chi ha definito il nuovo compagno "troppo giovane", Belen ha replicato: "Ha la stessa età del mio ex marito. Quale sarebbe il problema?". Una frase che mostra quanto il paragone con De Martino continui a riaffiorare anche quando il discorso riguarda la sua nuova storia, nonostante il matrimonio e la separazione appartengano ormai al passato. Sul dato anagrafico, tuttavia, rimane una piccola curiosità: De Martino è nato nel 1989, mentre Fidanzati viene generalmente indicato come classe 1991. Potrebbe quindi trattarsi semplicemente di un riferimento alla loro vicinanza generazionale.
Il detto esilarante di Belen Rodriguez
Belen ha poi risposto anche a chi ha osservato che le relazioni, quando iniziano, tendono a fare molto rumore. La showgirl ha scelto una risposta decisamente colorita: "Chi inizia a razzo, finisce a ca**o. E non è questo il caso". Con questa battuta Belen sembra voler mettere a tacere l’idea di una relazione destinata a esaurirsi rapidamente, lasciando intendere che il rapporto con Gaetano non sarebbe nato soltanto nelle ultime settimane, nonostante la maggiore attenzione mediatica sia arrivata con la recente ufficializzazione. Il carosello pubblicato da Venezia, del resto, mostrava una coppia molto affiatata e lontana dall’intenzione di nascondersi. Belen ha quindi scelto di vivere pubblicamente questo nuovo capitolo, rispondendo anche alle critiche quando lo ritiene necessario.
Potrebbe interessarti anche
Belen Rodriguez difende il suo amore con Gaetano Fidanzati, la replica (da applausi) alle critiche: “Ho imparato a stare sola”
Dopo le critiche ricevute sui social, la show girl argentina racconta il suo passato...
Belen Rodriguez (finalmente) si sbottona, con Gaetano Fidanzati va a gonfie vele, ma c’è un problema: "Se mi arrabbio…"
Belen Rodriguez racconta la nuova storia con Gaetano Fidanzati: tra vacanze, complic...
Belen Rodriguez innamorata, ufficiale la storia con Gaetano Fidanzati: arriva il bacio (tenerissimo) a Venezia. E spunta un anello sospetto
La showgirl argentina ha confermato la nuova relazione con il personal trainer milan...
Belen bacia Gaetano e guida la barca in topless, gli hater insorgono: “Tappabuchi”. Lei li asfalta (e mamma Veronica approva)
Belen esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, ma il bacio sui social divide: dopo...
Belén sorprende tutti al compleanno di Luna Marì: nuova festa e riunisce De Martino e Spinalbese, ma manca Gaetano Fidanzati
Dopo le immagini della vacanza romantica con Gaetano Fidanzati, la showgirl argentin...
Belén Rodriguez e il compleanno di Luna Marì: il messaggio alla figlia dopo viaggio con il compagno Gaetano Fidanzati
Luna Marì spegne 5 candeline, Belén Rodriguez è in Grecia con il nuovo compagno: la ...
Belen sempre più vicina al personal trainer Gaetano, le foto insieme a Milano: chi è lui
La showgirl ancora al centro del gossip dopo alcune uscite con il personal trainer G...
Belen sogna Sanremo da protagonista: il nuovo rumor sul Festival rischia di mettere Stefano De Martino in una posizione delicata
Tra indiscrezioni, brani inediti e possibili conflitti d'immagine, prende quota l'ip...