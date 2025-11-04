Belen asfalta De Martino al Gialappashow su 'corna', ritocchini e Gerry Scotti: “Perché non vai a ca*are?” Faccia a faccia in TV tra Belen e De Martino (finto), l’argentina perfidissima: “Sei più rifatto di me”. Poi la stoccata su video intimi e Gerry Scotti

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Ieri sera, lunedì 3 novembre 2025, Belen Rodriguez ha regalato ai telespettatori di Tv8 uno dei momenti più esilaranti e irriverenti della serata televisiva, durante la puntata di Gialappashow condotta insieme al Mago Forest. La showgirl argentina si è trovata a fronteggiare Gigi del duo "Gigi e Ross", che vestiva i panni di Stefano De Martino per una parodia irresistibile, dando vita a uno sketch che ha mescolato ironia e bordate taglienti rivolte al conduttore di Affari Tuoi.

Gialappashow, Belen travolge De Martino: "Sei più rifatto di me"

Lo sketch, intitolato "Tra ex moglie ed ex marito", ha messo a confronto Belen con il clone-carogna di De Martino, seduti su sgabelli che ricordavano la trasmissione Belve. Il finto De Martino ha rotto il ghiaccio dichiarando: "Tra noi c’è un bellissimo rapporto. Ti ricordi quando eri più ricca di me?". La showgirl non si è fatta cogliere impreparata e ha subito ribattuto con il suo humor pungente: "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?", con riferimento perfido ai presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposto il suo ex marito. Poi, il De Martino ‘fake’ ha ironizzato sui video intimi diffusi sul web, una disavventura che entrambi hanno dovuto fronteggiare: "I miei hanno avuto più successo". La risposta della showgirl è stata velenosa: "Perché tu ti alleni molto. Perché non vai a ca*are?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belen tra ironia e frecciate: "Affari Tuoi? Basta pacchi"

"De Martino" ha provato a stuzzicarla ancora, invitandola ad Affari Tuoi come ospite speciale, ma Belen ha risposto decisa: "No, basta pacchi!". Il riferimento giocoso al quiz televisivo ha scatenato risate e applausi, prima che Belen chiudesse definitivamente lo scambio con un riferimento al grande ‘nemico’ televisivo di De Martino, quel Gerry Scotti che dallo scorso luglio domina l’access prime time alla guida de La Ruota della Fortuna: "Tutte le notti penso a quel figo di Gerry Scotti", lasciando il "De Martino" della Gialappa’s spiazzato.

Le bordate di Belen a Belve contro l’ex marito

Le parole graffianti rivolte da Belen all’alter ego del suo ex marito arrivano pochi giorni dopo le bordate lanciate alla versione reale di De Martino. L’argentina, infatti, è stata intervistata nella prima puntata di Belve, occasione nella quale ha parlato senza filtri del suo rapporto col conduttore di Affari Tuoi: "Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la sudamericana… i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più". Belen ha anche definito il loro amore "tossico" e ha svelato che il grande amore della sua vita non è stato De Martino bensì l’ex calciatore Marco Borriello, perché "ci siamo amati in egual modo".

Belen e De Martino, un amore travolgente (finito malissimo)

Quella tra Belen e Stefano De Martino è stata una relazione travolgente e tormentata, segnata da un incontro a ‘Amici’ nel 2012, un matrimonio nel 2013 con la nascita del figlio Santiago, separazioni nel 2015 e nel 2020, un breve riavvicinamento e infine una rottura definitiva nel 2023 con divorzio siglato l’anno successivo. Secondo Belen, la fine del loro rapporto sarebbe stata causata dalle ripetute infedeltà del conduttore partenopeo: "Mi ha tradito con 12 donne", confessò a Domenica In, ammettendo di essere crollata in depressione e di aver contattato personalmente le presunte amanti.

De Martino, invece, a Che tempo che fa da Fazio è stato più diplomatico: "Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. C’è chi decide di parlare, ma io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia versione per due motivi: il primo è che le voglio ancora davvero molto bene; il secondo è che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale".

Potrebbe interessarti anche